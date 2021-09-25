Главные новости дня: 24 сентября
Фото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 24 сентября.
Стало известно, когда Дани Алвес вернется в футбол.
"Бавария" в меньшинстве обыграла "Гройтер" в матче Бундеслиги.
На пост главного тренера "Барселоны" появился новый претендент.
Рональда Кумана дисквалифицировали на два матча Ла Лиги.
"Реал" уже в январе начнет переговоры по Холанду.
Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своём отношении к деньгам.
Два клуба АПЛ поспорят зимой за Коутиньо.
Галицкий назвал трёх любимых тренеров в РПЛ.
Владелец "Краснодара" Галицкий сообщил о серьёзной болезни.
Черышев может вернуться в строй раньше, чем планировалось.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 сентября
-
"Барселона" намерена сократить зарплату Умтити
-
Дочь Пеле рассказала о состоянии бразильца
-
Гасперини высказался о претендентах на скудетто
-
Левандовски не забил за "Баварию" впервые за 19 матчей
-
Артета высказался перед северо-лондонским дерби против "Тоттенхэма"
-
Сандро Шварц высказался о форме "Динамо" перед игрой с "Рубином"
-
"Реал" может подписать Александера-Арнольда
-
Стало известно, когда Дани Алвес вернется в футбол
-
"Бавария" в меньшинстве обыграла "Гройтер" в матче Бундеслиги
-
Клопп позитивно высказался о "Брентфорде"
-
Сульшер рассказал о форме Де Хеа
-
Гвардиола высказался перед матчем с "Челси"
-
Президент Ла Лиги раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года
-
Тони Кроос играл через боль весной прошлого сезона
-
На пост главного тренера "Барселоны" появился новый претендент
-
Анчелотти высказался об игровом времени Лунина
-
Тухель высказался о матчах против Гвардиолы
-
Анчелотти высказался о ситуации в "Барселоне"
-
Рональда Кумана дисквалифицировали на два матча Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18