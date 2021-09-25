Главные новости дня: 24 сентября

Теги сергей галицкийдани алвесреал мадридбарселона

Главные новости дня: 24 сентябряФото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 24 сентября.

Стало известно, когда Дани Алвес вернется в футбол.

"Бавария" в меньшинстве обыграла "Гройтер" в матче Бундеслиги.

На пост главного тренера "Барселоны" появился новый претендент.

Рональда Кумана дисквалифицировали на два матча Ла Лиги.

"Реал" уже в январе начнет переговоры по Холанду.

Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своём отношении к деньгам.

Два клуба АПЛ поспорят зимой за Коутиньо.

Галицкий назвал трёх любимых тренеров в РПЛ

Владелец "Краснодара" Галицкий сообщил о серьёзной болезни.

Черышев может вернуться в строй раньше, чем планировалось.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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