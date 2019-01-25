Главные новости дня: 24 января

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Главные новости дня: 24 января

Soccernews.ru выделяет главные события четверга, 24 января.

В Кубке английской лиги "Челси" в серии пенальти обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал, где сыграет с "Манчестер Сити".

В Кубке Испании "Реал" победил "Жирону", но досталась она королевскому клубу нелегко.

"Лион" выиграл у "Амьена" и пробился в 1/8 финала Кубка Франции.

"Аякс" добрался до полуфинала Кубка Нидерландов добившись победы в матче с "Херенвеном".

"Монако" объявил об отстранении Тьери Анри от работы главным тренером команды. Заменить француза на посту наставника монегасков может его бывший тренер Леонарду Жардим.

Неймар получил травму, но, возможно, она окажется не такой серьезной.

Британская полиция фактически признала гибель футболиста Эмилиано Салы и прекратила его поиски.

Иско готов покинуть "Реал" летом, если клуб не уволит Сантьяго Солари.

"Барселона" поставила жесткое условие Денису Суаресу.

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес все ближе к ПСЖ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 

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Дубль Рамоса принес "Реалу" сложнейшую победу в Кубке Испании над клубом из Каталонии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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