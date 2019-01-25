Главные новости дня: 24 января
Soccernews.ru выделяет главные события четверга, 24 января.
В Кубке английской лиги "Челси" в серии пенальти обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал, где сыграет с "Манчестер Сити".
В Кубке Испании "Реал" победил "Жирону", но досталась она королевскому клубу нелегко.
"Лион" выиграл у "Амьена" и пробился в 1/8 финала Кубка Франции.
"Аякс" добрался до полуфинала Кубка Нидерландов добившись победы в матче с "Херенвеном".
"Монако" объявил об отстранении Тьери Анри от работы главным тренером команды. Заменить француза на посту наставника монегасков может его бывший тренер Леонарду Жардим.
Неймар получил травму, но, возможно, она окажется не такой серьезной.
Британская полиция фактически признала гибель футболиста Эмилиано Салы и прекратила его поиски.
Иско готов покинуть "Реал" летом, если клуб не уволит Сантьяго Солари.
"Барселона" поставила жесткое условие Денису Суаресу.
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес все ближе к ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11