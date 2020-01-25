Главные новости дня: 24 января

Теги сергей прядкинрплалександр кокоринборуссия дортмундэрлинг холанд

Главные новости дня: 24 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 24 января.

РФС отменил победу Прядкина на выборах президента РПЛ.

Дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Кельн".

"Барселона" интересуется Оливье Жиру.

"Ювентус" и ПСЖ хотят обменяться футболистами.

"Челси" и "Вест Хэм" отказались удовлетворять требования ЦСКА по трансферу Чалова.

Источник: братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА.

"Зенит" нацелился на полузащитника "Марселя".

Кокорина уговорили перейти в "Сочи".

"Валенсия" озвучила диагноз Черышева.

"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

Хавбек ЦСКА перешёл в "Ригу".

Кононов не может договориться с чемпионом Латвии.

"Ливерпуль" вышел на третье место в истории АПЛ по длительности беспроигрышной серии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Кельн"

Дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Кельн"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов