Главные новости дня: 24 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 24 января.

РФС отменил победу Прядкина на выборах президента РПЛ.

Дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Кельн".

"Барселона" интересуется Оливье Жиру.

"Ювентус" и ПСЖ хотят обменяться футболистами.

"Челси" и "Вест Хэм" отказались удовлетворять требования ЦСКА по трансферу Чалова.

Источник: братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА.

"Зенит" нацелился на полузащитника "Марселя".

Кокорина уговорили перейти в "Сочи".

"Валенсия" озвучила диагноз Черышева.

"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

Хавбек ЦСКА перешёл в "Ригу".

Кононов не может договориться с чемпионом Латвии.

"Ливерпуль" вышел на третье место в истории АПЛ по длительности беспроигрышной серии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru