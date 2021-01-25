Главные новости дня: 24 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 24 января.
Бывшему игроку "Зенита" не досталась золотая медаль за победу в Кубке португальской лиги.
"Дефенса и Хустисия" разгромила "Ланус" в финале Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ.
Серхио Рамос - самый результативный защитник ушедшего десятилетия.
Названа возможная дата дебюта Кокорина за "Фиорентину".
"Реал" и "Ювентус" настаивают на создании Суперлиги. "МЮ" передумал.
"Фенербахче" запустил сбор средств на трансфер Озила и хочет собрать 2 млн евро.
Бенитес может стать новым главным тренером "Селтика".
"Интер" может обменять Эриксена на Джеко.
"Спартак" практически договорился с "Аяксом" о трансфере Промеса.
"Фенербахче" объявил о переходе Озила.
Сын Газзаева возглавил итальянский клуб.
Четыре бразильских футболиста погибли в авиакатастрофе (фото).
Роберт Левандовски установил рекорд Бундеслиги.
Гризманн поддержал украинского подростка, которого избили в Париже.
Роберт Левандовски стал четвертым действующим игроком, забившим 500 голов за карьеру.
"Манчестер Юнайтед" в феерическом матче обыграл "Ливерпуль" в Кубке Англии.
Неймар составил сборную легенд ПСЖ.
"Барселона" без Месси не проигрывает в 12 матчах подряд.
Нойер побил рекорд Кана в Бундеслиге.
Все результаты 18-го тура Бундеслиги, 19-го тура Серии А и 21-го тура Лиги
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главное
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"Барселона" без Месси не проигрывает в 12 матчах подряд
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"Манчестер Юнайтед" в феерическом матче обыграл "Ливерпуль" в Кубке Англии
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Четыре бразильских футболиста погибли в авиакатастрофе (фото)
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В "Спартаке" прокомментировали информацию о практически согласованном трансфере Промеса
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"Барселона" победила "Эльче" в гостевом матче Примеры
Лента новостей
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Главные новости дня: 24 января
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"Лион" в гостях поиздевался над "Сент-Этьеном", ПСЖ громит "Монпелье": все результаты 21-го тура Лиги 1
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"Аталанта" громит "Милан" на выезде, "Ювентус" продолжает погоню за лидерами": все результаты 19-го тура Серии А
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"Атлетико" дома победил "Валенсию"
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"Бавария" громит "Шальке", в дерби двух "Боруссий" сильнее оказались менхенгладбахцы: все результаты 18-го тура Бундеслиги
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Сон – лучший азиатский игрок 2020-го, выступающий вне Азии. Азмун – 5-й
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Клопп прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии
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Экс-хавбек "Боруссии" Гросскройц объявил о завершении карьеры.
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Нойер побил рекорд Кана в Бундеслиге
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В матче "Хоффенхайма" и "Кельна" было назначено сразу 3 пенальти
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"Ростов" в контрольном матче оказался сильнее "Эстерсунда"
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"Барселона" без Месси не проигрывает в 12 матчах подряд
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Неймар составил сборную легенд ПСЖ
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"Манчестер Юнайтед" в феерическом матче обыграл "Ливерпуль" в Кубке Англии
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"Лацио" одержал волевую победу над "Сассуоло"
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Роберт Левандовски стал четвертым действующим игроком, забившим 500 голов за карьеру
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"Ювентус" определился с будущим Маккенни
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Роберт Левандовски установил рекорд Бундеслиги
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"Лилль" обыграл "Ренн" и догнал ПСЖ в Лиге 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18