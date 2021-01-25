Главные новости дня: 24 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 24 января.

Бывшему игроку "Зенита" не досталась золотая медаль за победу в Кубке португальской лиги.

"Дефенса и Хустисия" разгромила "Ланус" в финале Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ.

Серхио Рамос - самый результативный защитник ушедшего десятилетия.

Названа возможная дата дебюта Кокорина за "Фиорентину".

"Реал" и "Ювентус" настаивают на создании Суперлиги. "МЮ" передумал.

"Фенербахче" запустил сбор средств на трансфер Озила и хочет собрать 2 млн евро.

Бенитес может стать новым главным тренером "Селтика".

"Интер" может обменять Эриксена на Джеко.

"Спартак" практически договорился с "Аяксом" о трансфере Промеса.

"Фенербахче" объявил о переходе Озила.

Сын Газзаева возглавил итальянский клуб.

Четыре бразильских футболиста погибли в авиакатастрофе (фото).

Роберт Левандовски установил рекорд Бундеслиги.

Гризманн поддержал украинского подростка, которого избили в Париже.

Роберт Левандовски стал четвертым действующим игроком, забившим 500 голов за карьеру.

"Манчестер Юнайтед" в феерическом матче обыграл "Ливерпуль" в Кубке Англии.

Неймар составил сборную легенд ПСЖ.

"Барселона" без Месси не проигрывает в 12 матчах подряд.

Нойер побил рекорд Кана в Бундеслиге.

Все результаты 18-го тура Бундеслиги, 19-го тура Серии А и 21-го тура Лиги