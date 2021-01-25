Главные новости дня: 24 января

Теги роберт левандовскисерхио рамоснеймарквинси промесмесут озилмануэль нойер

Главные новости дня: 24 январяSoccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 24 января.

Бывшему игроку "Зенита" не досталась золотая медаль за победу в Кубке португальской лиги.

"Дефенса и Хустисия" разгромила "Ланус" в финале Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ.

Серхио Рамос - самый результативный защитник ушедшего десятилетия.

Названа возможная дата дебюта Кокорина за "Фиорентину".

"Реал" и "Ювентус" настаивают на создании Суперлиги. "МЮ" передумал.

"Фенербахче" запустил сбор средств на трансфер Озила и хочет собрать 2 млн евро.

Бенитес может стать новым главным тренером "Селтика".

"Интер" может обменять Эриксена на Джеко.

"Спартак" практически договорился с "Аяксом" о трансфере Промеса.

"Фенербахче" объявил о переходе Озила.

Сын Газзаева возглавил итальянский клуб.

Четыре бразильских футболиста погибли в авиакатастрофе (фото).

Роберт Левандовски установил рекорд Бундеслиги.

Гризманн поддержал украинского подростка, которого избили в Париже.

Роберт Левандовски стал четвертым действующим игроком, забившим 500 голов за карьеру.

"Манчестер Юнайтед" в феерическом матче обыграл "Ливерпуль" в Кубке Англии.

Неймар составил сборную легенд ПСЖ.

"Барселона" без Месси не проигрывает в 12 матчах подряд.

Нойер побил рекорд Кана в Бундеслиге.

Все результаты 18-го тура Бундеслиги19-го тура Серии А и 21-го тура Лиги 

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Нойер побил рекорд Кана в Бундеслиге

Нойер побил рекорд Кана в Бундеслиге

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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