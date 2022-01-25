Главные новости дня: 24 января

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Главные новости дня: 24 января

Фото: инстаграм Кубка африканских наций/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 24 января.

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун заразился коронавирусом. При этом петербуржцы договорились о переходе бразильца.

Фанаты "Спартака" объявили о бойкоте матчей команды.

"Аталанта" усилилась полузащитником "Сассуоло" Жереми Бога.

На чемпионата Европы по футзалу состоялись матчи 2-го тура в группе В.

На Кубке Африки Камерун победил Коморы, Гамбия обыграла Гвинею. Известны уже четыре четвертьфиналиста турнира.

Нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли вернулся в сборную Италии.

"Спартак" объявил о создании женской футбольной команды.

"Реал" и "Барселона" начали борьбу за 15-летнего нападающего "Палмейраса".

"Манчестер Юнайтед" будет выбирать между четырьмя тренерами.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Зенит" договорился о переходе Юри Альберто

"Зенит" договорился о переходе Юри Альберто

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
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18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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