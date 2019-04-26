Главные новости дня: 25 апреля

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Главные новости дня: 25 апреля

Soccernews.ru выделяет главные события из мира футбола, которые произошли в четверг, 25 января.

В 25-м туре чемпионате России тульский "Арсенал" разгромил "Спартак". После матча тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что он соответствует своей должности.

Также завершились еще два матча в РПЛ. "Енисей" обыграл "Оренбург", "Крылья Советов" проиграли "Уралу".

В чемпионате Испании "Хетафе" и "Реал" сыграли вничью"Севилья" разгромила "Райо Вальекано", один из голов на счету экс-форварда "Спартака" Квинси Промеса.

Видеообзор матча "Севилья" - "Райо Вальекано"

В полуфинале Кубка Италии "Аталанта" выиграла у "Фиорентины" и вышла в финале, где сыграет с "Лацио".

Форвард "Челси" Эден Азар все ближе к "Реалу", в котором ему предложили зарплату в размере 24 миллионов евро в год.

В Пресненском суде Москвы продолжается суд по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, которые обвиняются в избиении нескольких человек. Свои показания сегодня дали Кокорин, его брат Кирилл, а также Мамаев.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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