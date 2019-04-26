Главные новости дня: 25 апреля
Soccernews.ru выделяет главные события из мира футбола, которые произошли в четверг, 25 января.
В 25-м туре чемпионате России тульский "Арсенал" разгромил "Спартак". После матча тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что он соответствует своей должности.
Также завершились еще два матча в РПЛ. "Енисей" обыграл "Оренбург", "Крылья Советов" проиграли "Уралу".
В чемпионате Испании "Хетафе" и "Реал" сыграли вничью. "Севилья" разгромила "Райо Вальекано", один из голов на счету экс-форварда "Спартака" Квинси Промеса.
Видеообзор матча "Севилья" - "Райо Вальекано"
В полуфинале Кубка Италии "Аталанта" выиграла у "Фиорентины" и вышла в финале, где сыграет с "Лацио".
Форвард "Челси" Эден Азар все ближе к "Реалу", в котором ему предложили зарплату в размере 24 миллионов евро в год.
В Пресненском суде Москвы продолжается суд по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, которые обвиняются в избиении нескольких человек. Свои показания сегодня дали Кокорин, его брат Кирилл, а также Мамаев.
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"Спартак" потерпел разгромное поражение от "Арсенала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта Виго
|34
|36
|17
|Реал Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28