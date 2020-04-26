Главные новости дня: 25 апреля

Теги олимпиакос пирейбарселонаигорь акинфеевэрлинг холанд

Главные новости дня: 25 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 апреля.

"Олимпиакосу" грозит исключение из высшего дивизиона за участие в договорном матче.

Хавьер Тебас назвал размер потерь Ла Лиги от пандемии коронавируса.

"Барселона" может отказаться от возобновления сезона.

Игорь Акинфеев - самый преданный футболист топ-10 лиг Европы, Месси - третий.

Джорджио Кьеллини завершит карьеру в 2021 году.

The Sun представило сборную худших партнеров Лионеля Месси.

Хавбек "Зенита" отказался переходить в клуб АПЛ.

Райола сорвал трансфер Эрлинга Холанда в "Реал".

Криштиану Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе".

Килиан Мбаппе собирается покинуть ПСЖ из-за угроз от клуба.

"Барселона" придумала план трансфера Неймара. Однако ПСЖ не собирается продавать бразильца.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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ПСЖ определился с позицией по Неймару

ПСЖ определился с позицией по Неймару

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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