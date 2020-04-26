Главные новости дня: 25 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 апреля.
"Олимпиакосу" грозит исключение из высшего дивизиона за участие в договорном матче.
Хавьер Тебас назвал размер потерь Ла Лиги от пандемии коронавируса.
"Барселона" может отказаться от возобновления сезона.
Игорь Акинфеев - самый преданный футболист топ-10 лиг Европы, Месси - третий.
Джорджио Кьеллини завершит карьеру в 2021 году.
The Sun представило сборную худших партнеров Лионеля Месси.
Хавбек "Зенита" отказался переходить в клуб АПЛ.
Райола сорвал трансфер Эрлинга Холанда в "Реал".
Криштиану Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе".
Килиан Мбаппе собирается покинуть ПСЖ из-за угроз от клуба.
"Барселона" придумала план трансфера Неймара. Однако ПСЖ не собирается продавать бразильца.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 25 апреля
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"Реал" готовит предложение по хавбеку "Фулхэма"
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Игрок "Монпелье", госпитализированный с коронавирусом, вышел из комы
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"Барселона" намерена подписать защитника "Манчестер Юнайтед"
-
1
Арбитр финала ЧМ-1990: "Марадона - один из худших людей, которых я встречал"
-
1
Уткин негативно высказался о Сталине
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Кавани, возможно, останется в ПСЖ
-
"Реалу" интересен голкипер "Фиорентины"
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Орлов высказался о желании Кокорина перейти в "Рому"
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1
"Ливерпуль" готов подписать Мертенса
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2
ПСЖ определился с позицией по Неймару
-
1
Упамекано выбрал новый клуб
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2
Левандовски и Хуммельс не попали в символическую сборную лучших игроков "Боруссии" по версии Ройса
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Бразильцы "Шахтера" мешают сокращению зарплат в клубе
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10
"Барселона" может отказаться от возобновления сезона
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Чемпионат Беларуси: Брестское "Динамо" уступило "Шахтеру", "Минск" и БАТЭ одержали победы в своих матчах
-
ПСЖ хочет обменять двух футболистов на Погба
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2
Артур определился со своим будущим в "Барселоне"
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Сын президента "Арсенала" назначен президентом "Твери"
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"Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18