Главные новости дня: 25 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 апреля.

"Олимпиакосу" грозит исключение из высшего дивизиона за участие в договорном матче.

Хавьер Тебас назвал размер потерь Ла Лиги от пандемии коронавируса.

"Барселона" может отказаться от возобновления сезона.

Игорь Акинфеев - самый преданный футболист топ-10 лиг Европы, Месси - третий.

Джорджио Кьеллини завершит карьеру в 2021 году.

The Sun представило сборную худших партнеров Лионеля Месси.

Хавбек "Зенита" отказался переходить в клуб АПЛ.

Райола сорвал трансфер Эрлинга Холанда в "Реал".

Криштиану Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе".

Килиан Мбаппе собирается покинуть ПСЖ из-за угроз от клуба.

"Барселона" придумала план трансфера Неймара. Однако ПСЖ не собирается продавать бразильца.

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