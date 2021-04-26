Главные новости дня: 25 апреля

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Главные новости дня: 25 апреляФото: Твиттер @fcsm_official
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 25 апреля.

ПСЖ теряет Мбаппе.

Флорентино Перес собирается судиться с УЕФА из-за провала Суперлиги.

"Ливерпуль" вступил в борьбу за форварда сборной Италии.

Названо условие, при котором Пирло останется тренером "Ювентуса".

"Спартак" в жарком дерби обыграл ЦСКА.

"Динамо" разгромило "Ингулец" и впервые за пять лет стало чемпионом Украины.

Дубль Гризманна принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом".

"Манчестер Сити" - обладатель Кубка Английской Лиги. Это 30-й трофей в тренерской карьере Гвардиолы.

"Бавария" хочет переманить Нагельсманна у "РБ Лейпциг".

"Аталанта" растерзала "Болонью". Миранчук забил.

"Лилль" отыграл у "Лиона" 2 гола и одержал феерическую победу.

Все результаты 23-го тура УПЛ, 27-го тура РПЛ, 31-го тура Бундеслиги и 34-го тура Лиги 1.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Провал "Баварии", осечка "Айнтрахта" и важные победы "РБ Лейпциг" и "Боруссии": все результаты 31-го тура Бундеслиги

Провал "Баварии", осечка "Айнтрахта" и важные победы "РБ Лейпциг" и "Боруссии": все результаты 31-го тура Бундеслиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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