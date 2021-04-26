Главные новости дня: 25 апреля
Фото: Твиттер @fcsm_official
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 25 апреля.
ПСЖ теряет Мбаппе.
Флорентино Перес собирается судиться с УЕФА из-за провала Суперлиги.
"Ливерпуль" вступил в борьбу за форварда сборной Италии.
Названо условие, при котором Пирло останется тренером "Ювентуса".
"Спартак" в жарком дерби обыграл ЦСКА.
"Динамо" разгромило "Ингулец" и впервые за пять лет стало чемпионом Украины.
Дубль Гризманна принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом".
"Манчестер Сити" - обладатель Кубка Английской Лиги. Это 30-й трофей в тренерской карьере Гвардиолы.
"Бавария" хочет переманить Нагельсманна у "РБ Лейпциг".
"Аталанта" растерзала "Болонью". Миранчук забил.
"Лилль" отыграл у "Лиона" 2 гола и одержал феерическую победу.
Все результаты 23-го тура УПЛ, 27-го тура РПЛ, 31-го тура Бундеслиги и 34-го тура Лиги 1.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18