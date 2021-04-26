Главные новости дня: 25 апреля

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 25 апреля.

ПСЖ теряет Мбаппе.

Флорентино Перес собирается судиться с УЕФА из-за провала Суперлиги.

"Ливерпуль" вступил в борьбу за форварда сборной Италии.

Названо условие, при котором Пирло останется тренером "Ювентуса".

"Спартак" в жарком дерби обыграл ЦСКА.

"Динамо" разгромило "Ингулец" и впервые за пять лет стало чемпионом Украины.

Дубль Гризманна принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом".

"Манчестер Сити" - обладатель Кубка Английской Лиги. Это 30-й трофей в тренерской карьере Гвардиолы.

"Бавария" хочет переманить Нагельсманна у "РБ Лейпциг".

"Аталанта" растерзала "Болонью". Миранчук забил.

"Лилль" отыграл у "Лиона" 2 гола и одержал феерическую победу.

Все результаты 23-го тура УПЛ, 27-го тура РПЛ, 31-го тура Бундеслиги и 34-го тура Лиги 1.

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