Главные новости дня: 25 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 25 августа.
В чемпионате России очередные победы одержали ЦСКА и "Спартак". Армейцы разгромили "Ахмат", "Спартак" вырвал победу у "Крыльев Советов". Теперь в чемпионате России сразу пять лидеров!
"Барселона" без Месси и Суареса разгромила "Бетис", хотя и пропустила первой.
ПСЖ потерял Кавани и Мбаппе, но все равно разгромил "Тулузу".
"Милан" неудачно стартовал в Серии А, проиграв "Удинезе". Гол забил экс-армеец Бекао.
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии.
Бывший главный тренер "Реала" Жозе Моуринью надеется, что его вновь позовут в королевский клуб.
"Барселона" продолжает переговоры по трансферу форварда ПСЖ Неймара. Предложено еще два варианта для трансфера.
"Тоттенхэм" неожиданно проиграл "Ньюкаслу" в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Дубль Шупо-Мотинга принес ПСЖ победу над "Тулузой"
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"Барселона" разгромила "Бетис". Гризманн оформил дубль
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Гол экс-игрока ЦСКА принес победу "Удинезе" над "Миланом" в Серии А (видеообзор)
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Главные новости дня: 25 августа
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ПСЖ теряет Кавани и Мбаппе
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Тульский "Арсенал" обыграл "Оренбург" и сократил отставание от лидеров до одного очка
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Пять клубов лидируют в чемпионате России после семи туров
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Дубль Шупо-Мотинга принес ПСЖ победу над "Тулузой"
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"Барселона" разгромила "Бетис". Гризманн оформил дубль
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"Рома" упустила победу над "Дженоа", "Лацио" и "Аталанта" выиграли в гостях
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Блаттер рассказал о ссоре с Пересом из-за Месси и Роналду
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"Месси, Роналду, Азар". Карпин рассказал, кого хочет видеть в "Ростове"
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"Рубин": был ли офсайд в моменте с голом "Ростова"?
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Шюррле поздравил Ларссона и Тиля с дебютными голами за "Спартак"
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Акинфеев вошел в топ-4 по числу проведенных матчей в чемпионате России
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Кононов высказался о волевой победе "Спартака" над "Крыльями Советов"
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Гол экс-игрока ЦСКА принес победу "Удинезе" над "Миланом" в Серии А (видеообзор)
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"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Бернли"
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"Вольфсбург" разгромил "Герту" в матче 2-го тура чемпионата Германии
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Почеттино провел юбилейный матч в качестве главного тренера "Тоттенхэма"
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"Алавес" - "Эспаньол" - 0:0 (видеообзор матча)
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Чалов: "Судейство? Нет особых претензий. Все было честно"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0