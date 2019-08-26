Главные новости дня: 25 августа

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Главные новости дня: 25 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 25 августа.

В чемпионате России очередные победы одержали ЦСКА и "Спартак". Армейцы разгромили "Ахмат", "Спартак" вырвал победу у "Крыльев Советов". Теперь в чемпионате России сразу пять лидеров!

"Барселона" без Месси и Суареса разгромила "Бетис", хотя и пропустила первой.

ПСЖ потерял Кавани и Мбаппе, но все равно разгромил "Тулузу".

"Милан" неудачно стартовал в Серии А, проиграв "Удинезе". Гол забил экс-армеец Бекао.

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии.

Бывший главный тренер "Реала" Жозе Моуринью надеется, что его вновь позовут в королевский клуб.

"Барселона" продолжает переговоры по трансферу форварда ПСЖ Неймара. Предложено еще два варианта для трансфера.

"Тоттенхэм" неожиданно проиграл "Ньюкаслу" в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Пять клубов лидируют в чемпионате России после семи туров

Пять клубов лидируют в чемпионате России после семи туров

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 3 9
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3 7
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
4 Лестер Сити Лестер Сити 3 5
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 3 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 4
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 4
10 Борнмут Борнмут 3 4
11 Эвертон Эвертон 3 4
12 Челси Челси 3 4
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 4
14 Бернли Бернли 2 3
15 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
16 Норвич Сити Норвич Сити 3 3
17 Саутгемптон Саутгемптон 3 3
18 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 3 0
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