Главные новости дня: 25 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 25 августа.

В чемпионате России очередные победы одержали ЦСКА и "Спартак". Армейцы разгромили "Ахмат", "Спартак" вырвал победу у "Крыльев Советов". Теперь в чемпионате России сразу пять лидеров!

"Барселона" без Месси и Суареса разгромила "Бетис", хотя и пропустила первой.

ПСЖ потерял Кавани и Мбаппе, но все равно разгромил "Тулузу".

"Милан" неудачно стартовал в Серии А, проиграв "Удинезе". Гол забил экс-армеец Бекао.

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии.

Бывший главный тренер "Реала" Жозе Моуринью надеется, что его вновь позовут в королевский клуб.

"Барселона" продолжает переговоры по трансферу форварда ПСЖ Неймара. Предложено еще два варианта для трансфера.

"Тоттенхэм" неожиданно проиграл "Ньюкаслу" в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru