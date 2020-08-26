Главные новости дня: 25 августа

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Главные новости дня: 25 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 25 августа.

Суперновостью дня, а может быть и всего года, стало известие о желании Лионеля Месси покинуть "Барселону". Форвард официально уведомил клуб о желании расторгнуть контракт. Испанские СМИ утверждают, что Месси окажется в "Манчестер Сити", но Василий Уткин с ними не согласен. "Барселона" хочет удержать игрока и даже может подать на него в суд.

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отказывается покидать клуб, хотя на него не рассчитывает главный тренер Рональд Куман.

Московский ЦСКА сначала подписал казахстанского хавбека, а затем бразильского защитника.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на сентябрьские матчи Лиги наций.

"Ювентус" принял решение расстаться с нападающим Гонсало Игуаином.

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк получил травму лица в товарищеском матче.

Бывший игрок "Барселоны" и "Челси" Педро Родригес перебрался в Италию.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 
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