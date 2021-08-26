Главные новости дня: 25 августа

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Главные новости дня: 25 августаФото: твиттер "Шахтера"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 25 августа.

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов состоится 26 августа (список корзин).

"Шахтер" в экстра-таймах добыл путевку в Лигу Чемпионов.

В Англии состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка лиги.

"Бавария" забила 12 голов в Кубке Германии.

"Атлетико" купил бразильца из Бундеслиги.

"Фиорентина" арендовала хавбека "Арсенала" Лукаса Торрейру.

"Манчестер Сити" сделал предложение Криштиану Роналду.

ПСЖ увеличил стоимость Килиана Мбаппе.

"Бавария" согласовала трансфер хавбека "РБ Лейпциг".

Райола назвал топ-клубам требования по зарплате Эрлинга Холанда.

В "Наполи" высказались о предложении "Зенита" по Лоренцо Инсинье.

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Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов состоится 26 августа (список корзин)

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов состоится 26 августа (список корзин)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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