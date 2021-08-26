Главные новости дня: 25 августа
Фото: твиттер "Шахтера"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 25 августа.
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов состоится 26 августа (список корзин).
"Шахтер" в экстра-таймах добыл путевку в Лигу Чемпионов.
В Англии состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка лиги.
"Бавария" забила 12 голов в Кубке Германии.
"Атлетико" купил бразильца из Бундеслиги.
"Фиорентина" арендовала хавбека "Арсенала" Лукаса Торрейру.
"Манчестер Сити" сделал предложение Криштиану Роналду.
ПСЖ увеличил стоимость Килиана Мбаппе.
"Бавария" согласовала трансфер хавбека "РБ Лейпциг".
Райола назвал топ-клубам требования по зарплате Эрлинга Холанда.
В "Наполи" высказались о предложении "Зенита" по Лоренцо Инсинье.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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В Англии состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка лиги
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18