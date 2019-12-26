Главные новости дня: 25 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 25 декабря.

Испанские журналисты вновь составили символическую сборную всех времен. В этот раз от Cadena SER.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо готов вернуться в английскую Премьер-лигу, где ранее выступал за "Ливерпуль".

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал, что он ожидает от 2020 года.

"Барселона" готова усилиться в зимнее трансферное окно. Под это дело выделен солидный бюджет.

Бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш наслаждается зимним отпуском на Мальдивах со своей русской девушкой.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин решил жениться и сделал предложение своей девушке на стадионе.

Суперкомпьютер выбрал лучшего футболиста в мире. Выбор был между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор задумался об уходе из королевского клуба.

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун попал в топ-100 игроков в 2019 году.

В ПСЖ, возможно, придумали, как удержать нападающего Килиана Мбаппе от перехода в "Реал".

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