Главные новости дня: 25 декабря

Теги реал мадридбарселонакилиан мбаппекриштиану роналду

Главные новости дня: 25 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 25 декабря.

Испанские журналисты вновь составили символическую сборную всех времен. В этот раз от Cadena SER.

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо готов вернуться в английскую Премьер-лигу, где ранее выступал за "Ливерпуль".

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал, что он ожидает от 2020 года.

"Барселона" готова усилиться в зимнее трансферное окно. Под это дело выделен солидный бюджет.

Бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш наслаждается зимним отпуском на Мальдивах со своей русской девушкой.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин решил жениться и сделал предложение своей девушке на стадионе.

Суперкомпьютер выбрал лучшего футболиста в мире. Выбор был между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор задумался об уходе из королевского клуба.

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун попал в топ-100 игроков в 2019 году.

В ПСЖ, возможно, придумали, как удержать нападающего Килиана Мбаппе от перехода в "Реал".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси, Роналду и Хави вошли в сборную лучших игроков в истории по версии Cadena SER

Месси, Роналду и Хави вошли в сборную лучших игроков в истории по версии Cadena SER

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 18 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 17 29
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 18 28
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 18 25
9 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 18 25
10 Бернли Бернли 18 24
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 18 23
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 18 23
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 18 20
14 Борнмут Борнмут 18 19
15 Эвертон Эвертон 18 19
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
17 Саутгемптон Саутгемптон 18 18
18 Астон Вилла Астон Вилла 18 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 18 12
20 Уотфорд Уотфорд 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов