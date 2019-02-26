Главные новости дня: 25 февраля

Теги шахтер донецкдинамо киевзенит санкт-петербургдиего симеонепавел мамаев

Главные новости дня: 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В украинской Прмьер-лиге победы в своих матчах одержали лидеры турнира "Шахтер" и "Динамо".

В турецком чемпионате "Бешикташ" и "Фенербахче" не выявили победителя в сверхрезультативном матче.

"Зенит" объявил цены билетов на игру Лиги Европы против "Вильярреала".

Депутат Госдумы предложил отпустить Кокорина и Мамаева под домашний арест. Позже адвокат Мамаева прокомментировал его слова.

Певица Татьяна Буланова подала в суд на своего бывшего мужа Владислава Радимова, который сейчас тренирует в "Зените-2".

Также экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков должен своей экс-супруге крупную сумму денег.

Василий Уткин сдержал обещание, данное "Краснодару" и сбрил бороду в прямом эфире.

УЕФА открыл дело против наставника "Атлетико" Диего Симеоне за его жест на матче с "Ювентусом".

"Барселона" все-таки смогла договориться с Жорди Альбой о продлении контракта.

Экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан принял решение о своем будущем.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
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6 Челси Челси 26 50
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9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Борнмут Борнмут 27 34
11 Эвертон Эвертон 27 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 27 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
14 Бернли Бернли 27 30
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 28
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
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18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
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