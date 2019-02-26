Главные новости дня: 25 февраля
Сегодня, 25 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.
В украинской Прмьер-лиге победы в своих матчах одержали лидеры турнира "Шахтер" и "Динамо".
В турецком чемпионате "Бешикташ" и "Фенербахче" не выявили победителя в сверхрезультативном матче.
"Зенит" объявил цены билетов на игру Лиги Европы против "Вильярреала".
Депутат Госдумы предложил отпустить Кокорина и Мамаева под домашний арест. Позже адвокат Мамаева прокомментировал его слова.
Певица Татьяна Буланова подала в суд на своего бывшего мужа Владислава Радимова, который сейчас тренирует в "Зените-2".
Также экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков должен своей экс-супруге крупную сумму денег.
Василий Уткин сдержал обещание, данное "Краснодару" и сбрил бороду в прямом эфире.
УЕФА открыл дело против наставника "Атлетико" Диего Симеоне за его жест на матче с "Ювентусом".
"Барселона" все-таки смогла договориться с Жорди Альбой о продлении контракта.
Экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан принял решение о своем будущем.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11