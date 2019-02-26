Главные новости дня: 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В украинской Прмьер-лиге победы в своих матчах одержали лидеры турнира "Шахтер" и "Динамо".

В турецком чемпионате "Бешикташ" и "Фенербахче" не выявили победителя в сверхрезультативном матче.

"Зенит" объявил цены билетов на игру Лиги Европы против "Вильярреала".

Депутат Госдумы предложил отпустить Кокорина и Мамаева под домашний арест. Позже адвокат Мамаева прокомментировал его слова.

Певица Татьяна Буланова подала в суд на своего бывшего мужа Владислава Радимова, который сейчас тренирует в "Зените-2".

Также экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков должен своей экс-супруге крупную сумму денег.

Василий Уткин сдержал обещание, данное "Краснодару" и сбрил бороду в прямом эфире.

УЕФА открыл дело против наставника "Атлетико" Диего Симеоне за его жест на матче с "Ювентусом".

"Барселона" все-таки смогла договориться с Жорди Альбой о продлении контракта.

Экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан принял решение о своем будущем.

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