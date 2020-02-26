Главные новости дня: 25 февраля
25 февраля в мире футбола произошла масса интересных событий. Стоит отметить два матча 1/8 финала Лиги Чемпионов:
"Барселона" и "Наполи" сыграли вничью, а "Бавария" разгромила "Челси".
"Реал" нацелился на Холанда.
Федун потерял более 500 миллионов долларов за день из-за коронавируса.
Рами - о переходе в "Сочи": "Моя главная страсть - играть в футбол, а не получать деньги".
Названа дата начала подготовки сборной России к мартовским товарищеским матчам.
"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане.
Sportbox: Имбула в скором времени присоединится к "Сочи".
Пике уволил Габри с поста главного тренера "Андорры".
Марадона поддержит "Наполи" в матче с "Барселоной".
"Брешия" оштрафована на 10 тысяч евро за кричалку фанатов о коронавирусе в адрес "Наполи".
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главное
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Дубль Гнабри помог "Баварии" разгромить "Челси" в Лиге Чемпионов
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"Брешия" оштрафована на 10 тысяч евро за кричалку фанатов о коронавирусе в адрес "Наполи"
-
Sportbox: Имбула в скором времени присоединится к "Сочи"
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В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса
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"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане
Лента новостей
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Главные новости дня: 25 февраля
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Пике был травмирован в матче Лиги Чемпионов с "Наполи"
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2
Бускетс и Видаль пропустят ответный матч "Барселоны" с "Наполи" в ЛЧ
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Коман получил травму в матче с "Челси"
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2
"Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов
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2
Дубль Гнабри помог "Баварии" разгромить "Челси" в Лиге Чемпионов
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Бонуччи о матче с "Лионом": "Мы готовы к большой игре против большой команды"
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Президент "Стяуа" сказал, что команда не может победить из-за частого занятия сексом
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1
Мертенс повторил рекорд Гамшика по числу голов за "Наполи"
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"Валенсия" готова предложить пост главного тренера Пеллегрини
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Гвардиола заявил, что Стерлинг готов к матчу с "Реалом"
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Орлов: "Спартак" готов пригласить Кузяева"
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Давид Силва: "Мы должны добиваться результата уже в первом матче с "Реалом"
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Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча с "Реалом" в ЛЧ
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Помощник Тедеско рассказал о работе с тренером в "Спартаке"
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1
"Брешия" оштрафована на 10 тысяч евро за кричалку фанатов о коронавирусе в адрес "Наполи"
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Сарри рассказал, чего ждет от первого матча ЛЧ с "Лионом"
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Жиру и Левандовски - в старте на матч Лиги Чемпионов "Челси" - "Бавария"
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Месси и Инсинье в старте на матч ЛЧ "Наполи" - "Барселона"
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Экс-вратарь сборной Аргентины заявил, что Месси не является лучшим футболистом в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18