Главные новости дня: 25 февраля

25 февраля в мире футбола произошла масса интересных событий. Стоит отметить два матча 1/8 финала Лиги Чемпионов:

"Барселона" и "Наполи" сыграли вничью, а "Бавария" разгромила "Челси".

"Реал" нацелился на Холанда.

Федун потерял более 500 миллионов долларов за день из-за коронавируса.

Рами - о переходе в "Сочи": "Моя главная страсть - играть в футбол, а не получать деньги".

Названа дата начала подготовки сборной России к мартовским товарищеским матчам.

"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане.

Sportbox: Имбула в скором времени присоединится к "Сочи".

Пике уволил Габри с поста главного тренера "Андорры".

Марадона поддержит "Наполи" в матче с "Барселоной".

"Брешия" оштрафована на 10 тысяч евро за кричалку фанатов о коронавирусе в адрес "Наполи".

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