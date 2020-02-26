Главные новости дня: 25 февраля

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Главные новости дня: 25 февраля

25 февраля в мире футбола произошла масса интересных событий. Стоит отметить два матча 1/8 финала Лиги Чемпионов:

"Барселона" и "Наполи" сыграли вничью,  а "Бавария" разгромила "Челси".

"Реал" нацелился на Холанда.

Федун потерял более 500 миллионов долларов за день из-за коронавируса.

Рами - о переходе в "Сочи": "Моя главная страсть - играть в футбол, а не получать деньги".

Названа дата начала подготовки сборной России к мартовским товарищеским матчам.

"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане.

Sportbox: Имбула в скором времени присоединится к "Сочи".

Пике уволил Габри с поста главного тренера "Андорры".

Марадона поддержит "Наполи" в матче с "Барселоной".

"Брешия" оштрафована на 10 тысяч евро за кричалку фанатов о коронавирусе в адрес "Наполи".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов

"Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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