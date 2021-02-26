Главные новости дня: 25 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 25 февраля.
Два основных игрока ЦСКА заразились коронавирусом.
Отец Алиссона утонул в озере.
Месси после матча попросил футболку у голкипера "Эльче".
"Манчестер Сити" установил новый рекорд английского футбола.
Названо имя нового президента ФНЛ.
В "Интере" произошла крупная вспышка коронавируса.
Алаба выдвинул новое условие заинтересованным клубам. Дело теперь не в деньгах.
Промес подписал контракт со "Спартаком" (фото).
Промес высказался о возможности получить российский паспорт.
ПСЖ может перехватить трансферную цель "Барселоны".
Убытки "Ювентуса" за первую половину сезона превысили 100 миллионов евро.
В ПСЖ рассказали, как идут переговоры с Мбаппе и Неймаром о продлении контрактов.
В "Спартаке" назвали неприкасаемого футболиста.
Бербатов назвал главного кандидата на "Золотой мяч" в этом году.
Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории футбола.
Стала известна причина отсутствия Сафонова и Уткина в составе "Краснодара".
"Манчестер Сити" может предложить более 100 млн фунтов за двух игроков "Боруссии".
У Осимхена проблемы с памятью.
"Краснодар" вылетел из Лиги Европы. Российских клубов в еврокубках в этом сезоне больше нет.
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы.
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"Манчестер Сити" может предложить более 100 млн фунтов за двух игроков "Боруссии"
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Главные новости дня: 25 февраля
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Определена дата жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
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Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
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Провал "Лестера" и "Байера", украинские клубы проходят дальше, а последний российский вылетел: все итоги 1/16 финала Лиги Европы
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"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Реал Сосьедад"
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Киевское "Динамо" вышло в 1/8 Лиги Европы
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18