Главные новости дня: 25 февраля

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Главные новости дня: 25 февраляSoccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 25 февраля.

Два основных игрока ЦСКА заразились коронавирусом.

Отец Алиссона утонул в озере.

Месси после матча попросил футболку у голкипера "Эльче".

"Манчестер Сити" установил новый рекорд английского футбола.

Названо имя нового президента ФНЛ.

В "Интере" произошла крупная вспышка коронавируса.

Алаба выдвинул новое условие заинтересованным клубам. Дело теперь не в деньгах.

Промес подписал контракт со "Спартаком" (фото).

Промес высказался о возможности получить российский паспорт.

ПСЖ может перехватить трансферную цель "Барселоны".

Убытки "Ювентуса" за первую половину сезона превысили 100 миллионов евро.

В ПСЖ рассказали, как идут переговоры с Мбаппе и Неймаром о продлении контрактов.

В "Спартаке" назвали неприкасаемого футболиста.

Бербатов назвал главного кандидата на "Золотой мяч" в этом году.

Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории футбола.

Стала известна причина отсутствия Сафонова и Уткина в составе "Краснодара".

"Манчестер Сити" может предложить более 100 млн фунтов за двух игроков "Боруссии".

У Осимхена проблемы с памятью.

"Краснодар" вылетел из Лиги Европы. Российских клубов в еврокубках в этом сезоне больше нет.

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы.

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Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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