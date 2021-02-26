Главные новости дня: 25 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 25 февраля.

Два основных игрока ЦСКА заразились коронавирусом.

Отец Алиссона утонул в озере.

Месси после матча попросил футболку у голкипера "Эльче".

"Манчестер Сити" установил новый рекорд английского футбола.

Названо имя нового президента ФНЛ.

В "Интере" произошла крупная вспышка коронавируса.

Алаба выдвинул новое условие заинтересованным клубам. Дело теперь не в деньгах.

Промес подписал контракт со "Спартаком" (фото).

Промес высказался о возможности получить российский паспорт.

ПСЖ может перехватить трансферную цель "Барселоны".

Убытки "Ювентуса" за первую половину сезона превысили 100 миллионов евро.

В ПСЖ рассказали, как идут переговоры с Мбаппе и Неймаром о продлении контрактов.

В "Спартаке" назвали неприкасаемого футболиста.

Бербатов назвал главного кандидата на "Золотой мяч" в этом году.

Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории футбола.

Стала известна причина отсутствия Сафонова и Уткина в составе "Краснодара".

"Манчестер Сити" может предложить более 100 млн фунтов за двух игроков "Боруссии".

У Осимхена проблемы с памятью.

"Краснодар" вылетел из Лиги Европы. Российских клубов в еврокубках в этом сезоне больше нет.

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы.