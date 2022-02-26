Главные новости дня: 25 февраля

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Главные новости дня: 25 февраляФото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 25 февраля.

"Зенит" вылетел из Лиги Европы.

"Барселона" уверенно победила "Наполи" и вышла в 1/8 финала ЛЕ.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Конференций.

Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Назван лучший футболист недели в Лиге Европы.

Финал Лиги Чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с "Аэрофлотом" из-за Украины.

"Барселона", "Реал" и "Ювентус" готовят перезапуск Суперлиги.

УЕФА может разорвать контракт с "Газпромом".

"Милан" потерял очки в матче с "Удинезе".

"Интер" не смог обыграть "Дженоа".

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"Интер" не смог обыграть "Дженоа"

"Интер" не смог обыграть "Дженоа"

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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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