Главные новости дня: 25 февраля

Фото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 25 февраля.

"Зенит" вылетел из Лиги Европы.

"Барселона" уверенно победила "Наполи" и вышла в 1/8 финала ЛЕ.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Конференций.

Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Назван лучший футболист недели в Лиге Европы.

Финал Лиги Чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с "Аэрофлотом" из-за Украины.

"Барселона", "Реал" и "Ювентус" готовят перезапуск Суперлиги.

УЕФА может разорвать контракт с "Газпромом".

"Милан" потерял очки в матче с "Удинезе".

"Интер" не смог обыграть "Дженоа".

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