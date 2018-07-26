Главные новости дня: 25 июля

Сегодня, 25 июля, произошло немало интересных событий.

Начнем с того, что "Аякс" и "Селтик" одержали победы в первых матчах 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. А вот остальные три поединка не порадовали болельщиков забитыми голами.

Также в заключительных матчах 1-го тура чемпионата Украины "Шахтер" и "Динамо" оказались сильнее своих соперников.

Много сегодняшних новостей связано с ЧМ-2018. Так, в Москве рассказали о прибыли от проведения мундиаля, была обнародована символическая сборная ЧМ по версии болельщиков, а ФИФА определила самый красивый гол Чемпионата Мира-2018.

WhoScored назвал лучшего игрока сезона 2017/2018, журналисты поймали пьяного Марадону за рулем, в Индонезии записали эпичный ролик о Серии А, а Неймар добился большого успеха в покере.

Кроме того, в сборной России приняли окончательное решение по Черчесову, а РФС принял важное решение по Кубку России.

Из трансферных слухов можно отметить, что Перес рассчитывает до конца недели закрыть первый летний звездный трансфер "Реала", Дембеле изучает возможность ухода из "Барселоны", Азар попросил "Реал" ускорить его трансфер, в "Интере" сделали заявление о будущем Икарди.

Также сегодня Леонардо стал техническим директором "Милана", "Марсель" был условно отстранен от еврокубков, а Пирло войдет в тренерский штаб сборной Италии.

Из официальных сделок можно отметить переход Желсона Мартинша в "Атлетико", Серхи Гомеса в "Севилью", Александра Бухарова в "Рубин", Марио Пашалича в "Аталанту", Юсупов расторг контракт с "Зенитом", однако через несколько часов подписал соглашение с "Ростовом", "Манчестер Сити" подписал молодого таланта ПСЖ, "Бавария" объявила о трансфере 17-летнего канадца и "Фулхэм" взял в аренду вингера "Боруссии".

Главным событием дня стало достижение договоренности по трансферу Александра Головина в "Монако". Позже это событие прокомментировали Генич, Газзаев и Васильев.

Также обратите ваше внимание на статью о новичке "Барселоны" Малкоме и посмотрите в чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru