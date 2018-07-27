Главные новости дня: 25 июля

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Главные новости дня: 25 июляВ четверг, 26-го июля, состоялось несколько интересных событий в мире футбола.

Так, в рамках Международного кубка чемпионов "Ювентус" обыграл "Баварию", "Ливерпуль" в непростой игре взял верх над "Манчестер Сити", "Бенфика" одержала волевую победу над дортмундской "Боруссией", "Тоттенхэм" разгромил "Рому", "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Милана", а "Атлетико" оказался удачливее в исполнении послематчевых пенальти в поединке с "Арсеналом".

В Ли Европы свой дебютный матч провела "Уфа", свои игры в турнире также сыграли "Кайрат" Аршавина и "Витесс" Слуцкого.

Из официальных новостей отметим продление контракта Тите со сборной Бразилии, подписание ЦСКА Ильзана Ахметова, аренду Полоза в "Рубин" и презентацию Малкома в "Барселоне".

Наиболее интересными оказались слухи о согласовании контракта Куртуа с "Реалом", готовящемся новом громком трансфере "Ливерпуля", интересе "Реала" к Агуэро, продолжении работы со сборной России Станислава Черчесова и его новом окладе, контакте "Реала" с Кавани, требовании Моуринью подписать Магуайра, новой цене на Азара, одобрении Месси трансфера Парехо, готовности "Реала" потратить сумасшедшую сумму на новых игроков, новом предложении "Реала" по Азару, интересе "Барселоны" к новоиспеченному чемпиону мира, новом 80-миллионном подписании "Реала", новой цене на Виллиана, совете Роналду по трансферу Гедеша в "Ювентус" и готовящейся замене Кроосу и Модричу.

Тем временем Моуринью уже назвал главного претендента на выигрыш АПЛ в новом сезоне, а Аллегри сделал прогноз на развитие карьеры Роналду в "Ювентусе". Сам же Роналду получил тюремный срок в Испании. Более приятные новости пришли из Британии, где на поправку пошел сэр Алекс Фергюсон. 

Напомним, в пятницу стартует сезон в РФПЛ матчем за Суперкубок страны между московскими "Локомотивом" и ЦСКА. | soccernews.ru

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Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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