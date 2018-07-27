Главные новости дня: 25 июля
В четверг, 26-го июля, состоялось несколько интересных событий в мире футбола.
Так, в рамках Международного кубка чемпионов "Ювентус" обыграл "Баварию", "Ливерпуль" в непростой игре взял верх над "Манчестер Сити", "Бенфика" одержала волевую победу над дортмундской "Боруссией", "Тоттенхэм" разгромил "Рому", "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Милана", а "Атлетико" оказался удачливее в исполнении послематчевых пенальти в поединке с "Арсеналом".
В Ли Европы свой дебютный матч провела "Уфа", свои игры в турнире также сыграли "Кайрат" Аршавина и "Витесс" Слуцкого.
Из официальных новостей отметим продление контракта Тите со сборной Бразилии, подписание ЦСКА Ильзана Ахметова, аренду Полоза в "Рубин" и презентацию Малкома в "Барселоне".
Наиболее интересными оказались слухи о согласовании контракта Куртуа с "Реалом", готовящемся новом громком трансфере "Ливерпуля", интересе "Реала" к Агуэро, продолжении работы со сборной России Станислава Черчесова и его новом окладе, контакте "Реала" с Кавани, требовании Моуринью подписать Магуайра, новой цене на Азара, одобрении Месси трансфера Парехо, готовности "Реала" потратить сумасшедшую сумму на новых игроков, новом предложении "Реала" по Азару, интересе "Барселоны" к новоиспеченному чемпиону мира, новом 80-миллионном подписании "Реала", новой цене на Виллиана, совете Роналду по трансферу Гедеша в "Ювентус" и готовящейся замене Кроосу и Модричу.
Тем временем Моуринью уже назвал главного претендента на выигрыш АПЛ в новом сезоне, а Аллегри сделал прогноз на развитие карьеры Роналду в "Ювентусе". Сам же Роналду получил тюремный срок в Испании. Более приятные новости пришли из Британии, где на поправку пошел сэр Алекс Фергюсон.
Напомним, в пятницу стартует сезон в РФПЛ матчем за Суперкубок страны между московскими "Локомотивом" и ЦСКА. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31