Главные новости дня: 25 июля

Теги арсенал тулареми кабеллалионель мессироссия

Главные новости дня: 25 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 25 июля.

Тульский "Арсенал" проиграл "Нефтчи" в первом матче квалификации Лиги Европы.

С остальными результатами дня в Лиге Европы вы можете ознакомиться по ссылке.

"Бенфика" вырвала победу над "Фиорентиной" в матче Международного Кубка Чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" победил "Тоттенхэм" в матче Международного Кубка Чемпионов.

Реми Кабелла стал игроком "Краснодара".

"Динамо" объявило о переходе форварда "Марселя" Клинтона Н'Жи.

Дани Себальос перешёл в "Арсенал".

"Арсенал" объявил о переходе Вильяма Салиба.

Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 46-е место, Бельгия сохранила лидерство.

Лионеля Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лига Европы: "Заря" на выезде обыграла "Будучность", Комличенко спас "Младу Болеслав" от поражения в матче с "Ордабасы"

Лига Европы: "Заря" на выезде обыграла "Будучность", Комличенко спас "Младу Болеслав" от поражения в матче с "Ордабасы"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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