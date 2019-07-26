Главные новости дня: 25 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 25 июля.
Тульский "Арсенал" проиграл "Нефтчи" в первом матче квалификации Лиги Европы.
С остальными результатами дня в Лиге Европы вы можете ознакомиться по ссылке.
"Бенфика" вырвала победу над "Фиорентиной" в матче Международного Кубка Чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" победил "Тоттенхэм" в матче Международного Кубка Чемпионов.
Реми Кабелла стал игроком "Краснодара".
"Динамо" объявило о переходе форварда "Марселя" Клинтона Н'Жи.
Дани Себальос перешёл в "Арсенал".
"Арсенал" объявил о переходе Вильяма Салиба.
Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 46-е место, Бельгия сохранила лидерство.
Лионеля Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 25 июля
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Лига Европы: "Заря" на выезде обыграла "Будучность", Комличенко спас "Младу Болеслав" от поражения в матче с "Ордабасы"
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Тренер "Арсенала" прокомментировал поражение от "Нефтчи"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16