Главные новости дня: 25 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 25 июля.

Тульский "Арсенал" проиграл "Нефтчи" в первом матче квалификации Лиги Европы.

С остальными результатами дня в Лиге Европы вы можете ознакомиться по ссылке.

"Бенфика" вырвала победу над "Фиорентиной" в матче Международного Кубка Чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" победил "Тоттенхэм" в матче Международного Кубка Чемпионов.

Реми Кабелла стал игроком "Краснодара".

"Динамо" объявило о переходе форварда "Марселя" Клинтона Н'Жи.

Дани Себальос перешёл в "Арсенал".

"Арсенал" объявил о переходе Вильяма Салиба.

Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 46-е место, Бельгия сохранила лидерство.

Лионеля Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины.

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