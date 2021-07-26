Главные новости дня: 25 июля

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 25 июля.

"Реал" проиграл "Рейнджерс" в товарищеском матче.

"Севилья" выставила ценник за Кунде.

Рамос уговаривает Мбаппе остаться в ПСЖ.

"Металлист-1925" обыграл "Рух" в первом туре УПЛ.

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Реалом" по Варану.

Успехи Аргентины и Германии, неудача Бразилии: результаты футбольного турнира Олимпиады от 25 июля.

Зарема рассказала, как она сохранила Джикию в "Спартаке".

Мостовой высказался о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России.

Тренер "Фиорентины" ярко высказался о Кокорине.

Названа зарплата Доннаруммы в ПСЖ. Она меньше, чем ему давали в "Милане".

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