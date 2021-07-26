Главные новости дня: 25 июля

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Главные новости дня: 25 июляФото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 25 июля.

"Реал" проиграл "Рейнджерс" в товарищеском матче.

"Севилья" выставила ценник за Кунде.

Рамос уговаривает Мбаппе остаться в ПСЖ.

"Металлист-1925" обыграл "Рух" в первом туре УПЛ.

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с "Реалом" по Варану.

Успехи Аргентины и Германии, неудача Бразилии: результаты футбольного турнира Олимпиады от 25 июля.

Зарема рассказала, как она сохранила Джикию в "Спартаке".

Мостовой высказался о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России.

Тренер "Фиорентины" ярко высказался о Кокорине.

Названа зарплата Доннаруммы в ПСЖ. Она меньше, чем ему давали в "Милане".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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ЦСКА обыграл "Уфу" в первом туре РПЛ

ЦСКА обыграл "Уфу" в первом туре РПЛ

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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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