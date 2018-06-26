Главные новости дня: 25 июня

Теги россияуругвайиспанияпортугалияиранмарокко

Главные новости дня: 25 июня

В понедельник, 25 июня, прошел двенадцатый день Чемпионата Мира. Сегодня сборная России провела последний матч на групповой стадии, где была бита Уругваем. Лучшим игроком встречи был признан Луис Суарес.

Отчет о матче Уругвай - Россия

Видеообзор матча Уругвай - Россия

Вторым матчем в группе А было противостояние сборных Саудовской Аравии и Египта, которое завершилось поражением египтян. Лучшим футболистом матча стал Мохамед Салах.

Отчет о матче Саудовская Аравия - Египет

Видеообзор матча Саудовская Аравия - Египет

В группе В определился соперник России по 1/8 финала ЧМ-2018. Им стала сборная Испании, которая сыграла вничью с Марокко. Лучшим игроком матча стал Иско.

Отчет о матче Испания - Марокко

Видеообзор матча Испания - Марокко

В другом матче действующие чемпионы Европы Португалия расписали мировую с Ираном. Лучшим футболистом признан Рикардо Куарежма.

Отчет о матче Иран - Португалия

Видеообзор матча Иран - Португалия

Также этот день запомнился судейством. Самедов остался недоволен работой арбитров в матче с Уругваем, а Криштиану Роналду мог получить красную карточку в игре с Ираном.

Из других новостей ЧМ: в отношении Германии было открыто дисциплинарное дело, Неймар может пропустить вероятную встречу с немцами, а также был назначен арбитр на матч Аргентина - Нигерия.

На клубном уровне "Рома" анонсировала трансфер бразильца, Широков дал совет Головину по его будущему, "Реал" собираются покинуть сразу четыре игрока, Неймар назвал одно из условий своего перехода в "Реал", Тьяго Алькантара сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной", а также мадридский клуб приблизился к покупке нового голкипера.

Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews! Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей) | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай 3 9
2 Россия 3 6
3 Саудовская Аравия 3 3
4 Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания 3 5
2 Португалия 3 5
3 Иран 3 4
4 Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Мексика 2 6
2 Германия 2 3
3 Швеция 2 3
4 Южная Корея 2 0
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Япония 2 4
2 Сенегал 2 4
3 Колумбия 2 3
4 Польша 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов