Главные новости дня: 25 июня

В понедельник, 25 июня, прошел двенадцатый день Чемпионата Мира. Сегодня сборная России провела последний матч на групповой стадии, где была бита Уругваем. Лучшим игроком встречи был признан Луис Суарес.

Отчет о матче Уругвай - Россия

Видеообзор матча Уругвай - Россия

Вторым матчем в группе А было противостояние сборных Саудовской Аравии и Египта, которое завершилось поражением египтян. Лучшим футболистом матча стал Мохамед Салах.

Отчет о матче Саудовская Аравия - Египет

Видеообзор матча Саудовская Аравия - Египет

В группе В определился соперник России по 1/8 финала ЧМ-2018. Им стала сборная Испании, которая сыграла вничью с Марокко. Лучшим игроком матча стал Иско.

Отчет о матче Испания - Марокко

Видеообзор матча Испания - Марокко

В другом матче действующие чемпионы Европы Португалия расписали мировую с Ираном. Лучшим футболистом признан Рикардо Куарежма.

Отчет о матче Иран - Португалия

Видеообзор матча Иран - Португалия

Также этот день запомнился судейством. Самедов остался недоволен работой арбитров в матче с Уругваем, а Криштиану Роналду мог получить красную карточку в игре с Ираном.

Из других новостей ЧМ: в отношении Германии было открыто дисциплинарное дело, Неймар может пропустить вероятную встречу с немцами, а также был назначен арбитр на матч Аргентина - Нигерия.

На клубном уровне "Рома" анонсировала трансфер бразильца, Широков дал совет Головину по его будущему, "Реал" собираются покинуть сразу четыре игрока, Неймар назвал одно из условий своего перехода в "Реал", Тьяго Алькантара сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной", а также мадридский клуб приблизился к покупке нового голкипера.

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