Главные новости дня: 25 июня

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Главные новости дня: 25 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 25 июня.

Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки-2019.

РФС назвал лучших футболистов РПЛ сезона 2018/19.

"Эвертон" приобрел у "Барселоны" Андре Гомеша.

Денис Суарес объявил об уходе из "Барселоны".

"Дерби Каунти" официально дал разрешение "Челси" на переговоры с Фрэнком Лэмпардом.

Неймар согласовал с "Барселоной" условия личного контракта.

"Рубин" сделал предложение Денису Глушакову.

Трансфер Антуана Гризманна в "Барселону" завершится после 1 июля.

"Зенит" переиграл "Левски" в товарищеском матче.

КАН-2019: Камерун обыграл Гвинею-Бисау, Гана сыграла вничью с Бенином.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Компани вернулся в "Андерлехт"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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