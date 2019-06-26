Главные новости дня: 25 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 25 июня.
Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки-2019.
РФС назвал лучших футболистов РПЛ сезона 2018/19.
"Эвертон" приобрел у "Барселоны" Андре Гомеша.
Денис Суарес объявил об уходе из "Барселоны".
"Дерби Каунти" официально дал разрешение "Челси" на переговоры с Фрэнком Лэмпардом.
Неймар согласовал с "Барселоной" условия личного контракта.
"Рубин" сделал предложение Денису Глушакову.
Трансфер Антуана Гризманна в "Барселону" завершится после 1 июля.
"Зенит" переиграл "Левски" в товарищеском матче.
КАН-2019: Камерун обыграл Гвинею-Бисау, Гана сыграла вничью с Бенином.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 25 июня
-
"Интер" договорился по трансферу Джеко
-
Цорн высказался об уходе Глушакова
-
1
Буффон может вернуться в "Ювентус"
-
КАН-2019: Камерун обыграл Гвинею-Бисау, Гана сыграла вничью с Бенином
-
1
Тен Хаг прокомментировал трансфер Промеса
-
Компани вернулся в "Андерлехт"
-
"Спартак" близок к покупке голкипера "Ромы"
-
Головин сменил имидж
-
"Эвертон" приобрел у "Барселоны" Андре Гомеша
-
1
Симеоне: "Месси конкурирует только с Роналду, чтобы решить, кто сегодня лучший"
-
3
РФС назвал лучших футболистов РПЛ сезона 2018/19
-
Навас назвал условие, при котором покинет "Реал"
-
"Тоттенхэм" согласовал трансфер Ндомбеле
-
4
Иранский двойник Месси, пользуясь внешним сходством с игроком, склонял девушек к сексу
-
2
"Милан" хочет подписать Фекира
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Комличенко может отказаться от возвращения в Россию и отправиться в Бельгию
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Роналдо: "Марадона или Месси? Такие сравнения несправедливы"
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1
Газзаев предлагает отменить компенсированное время и пассивный офсайд
-
"Краснодару" не удалось подписать лучшего бомбардира "Сент-Этьена"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16