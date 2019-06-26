Главные новости дня: 25 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 25 июня.

Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки-2019.

РФС назвал лучших футболистов РПЛ сезона 2018/19.

"Эвертон" приобрел у "Барселоны" Андре Гомеша.

Денис Суарес объявил об уходе из "Барселоны".

"Дерби Каунти" официально дал разрешение "Челси" на переговоры с Фрэнком Лэмпардом.

Неймар согласовал с "Барселоной" условия личного контракта.

"Рубин" сделал предложение Денису Глушакову.

Трансфер Антуана Гризманна в "Барселону" завершится после 1 июля.

"Зенит" переиграл "Левски" в товарищеском матче.

КАН-2019: Камерун обыграл Гвинею-Бисау, Гана сыграла вничью с Бенином.

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