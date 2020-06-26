Главные новости дня: 25 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 25 июня.

"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ.

"Манчестер Сити" проиграл "Челси" и утратил шансы на чемпионство.

Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе защитника Томаса Менье.

"Краснодар" может пропустить два матча РПЛ подряд из-за коронавируса.

Артем Дзюба - самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes.

"Оренбург" может сыграть с "Краснодаром" молодёжной командой по примеру "Ростова".

"Химки" близки к договорённости с новым спонсором.

Сёмин призвал уйти в отставку гендиректора "Локомотива" Кикнадзе.

Стало известно, у кого в "Оренбурге" обнаружен коронавирус.

Девять игроков "Манчестер Юнайтед" покинули клуб.

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