Главные новости дня: 25 июня

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Главные новости дня: 25 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 25 июня.

"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ.

"Манчестер Сити" проиграл "Челси" и утратил шансы на чемпионство.

Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе защитника Томаса Менье.

"Краснодар" может пропустить два матча РПЛ подряд из-за коронавируса.

Артем Дзюба - самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes.

"Оренбург" может сыграть с "Краснодаром" молодёжной командой по примеру "Ростова".

"Химки" близки к договорённости с новым спонсором.

Сёмин призвал уйти в отставку гендиректора "Локомотива" Кикнадзе.

Стало известно, у кого в "Оренбурге" обнаружен коронавирус.

Девять игроков "Манчестер Юнайтед" покинули клуб.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ

"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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