Главные новости дня: 25 июня

Теги реал мадридкилиан мбаппебарселоналионель мессирпл

Главные новости дня: 25 июняФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 25 июня.

РПЛ опубликовала расписание на первые шесть туров.

"ПСЖ" считает, что "Реал" не сможет позволить себе Мбаппе.

Переход Санчо в "Манчестер Юнайтед" почти завершен.

"Барселона" сократит зарплатную ведомость на 200 миллионов евро после продления контракта Месси.

Перес отрицает, что "Реал" хотел пригласить Почеттино и Конте

Тренер сборной Венгрии рассказал, чем его раздражал Роналду.

Акинфеев прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020.

Грилиш близок к переходу в "Манчестер Сити": названа сумма сделки.

"Спартак" назвал состав не первый тренировочный сбор.

Перес рассказал о футбольной мечте Зидана.

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