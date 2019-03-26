Главные новости дня: 25 марта

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Главные новости дня: 25 марта

Сегодня, 25 марта, в мире футбола произошло много интересных событий.

Начнем с результатов 2-го тура отборочного раунда Евро-2020.

Сборные Англии и Франции добыли разгромные победы, от них пострадали Черногория и Исландия соответственно.

Из других матчей отметим минимальную победу Украины над Люксембургом, ничью Португалии с Сербией, а также крупную победу Турции.

Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду травмировался в мачте против Сербии.

Уголовное дело в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд.

Фанаты "Спартака" провели акцию против Дениса Глушакова.

"Реал" готов заплатить за Килиана Мбаппе 280 миллионов евро, однако ПСЖ собирается отказаться от этого предложения.

Кроме того, у ПСЖ зафиксирована прибыль в 31,5 миллиона евро.

Также представляем вам обновленную таблицу бомбардиров, претендующих на "Золотую бутсу".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Украина вырвала победу над Люксембургом, Португалия сыграла вничью с Сербией

Украина вырвала победу над Люксембургом, Португалия сыграла вничью с Сербией

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
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