Главные новости дня: 25 марта

Сегодня, 25 марта, в мире футбола произошло много интересных событий.

Начнем с результатов 2-го тура отборочного раунда Евро-2020.

Сборные Англии и Франции добыли разгромные победы, от них пострадали Черногория и Исландия соответственно.

Из других матчей отметим минимальную победу Украины над Люксембургом, ничью Португалии с Сербией, а также крупную победу Турции.

Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду травмировался в мачте против Сербии.

Уголовное дело в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд.

Фанаты "Спартака" провели акцию против Дениса Глушакова.

"Реал" готов заплатить за Килиана Мбаппе 280 миллионов евро, однако ПСЖ собирается отказаться от этого предложения.

Кроме того, у ПСЖ зафиксирована прибыль в 31,5 миллиона евро.

Также представляем вам обновленную таблицу бомбардиров, претендующих на "Золотую бутсу".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru