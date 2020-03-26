Главные новости дня: 25 марта

Теги зенит санкт-петербургманчестер ситиалександр кокоринзлатан ибрагимович

Главные новости дня: 25 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 25 марта.

"Зенит" составил сборную из самых результативных игроков на каждой позиции.

Топ-клубы Бундеслиги выделят средства для помощи другим командам.

"Ливерпуль", "Челси", "МЮ" и еще 5 клубов АПЛ против участия "Манчестер Сити" в ЛЧ.

Фанат "Зенита" обязан выплатить клубу огромную сумму.

Садио Мане признан лучшим футболистом сезона в АПЛ по версии The Guardian.

"Ювентус" предлагал за Александра Головина меньше 20 млн евро.

Агенты Александра Кокорина пытаются выйти на испанский рынок.

"Барселона" планирует расстаться с Гризманном, Умтити, Ракитичем и еще 5 игроками.

Златан Ибрагимович может стать футбольным агентом.

"Манчестер Юнайтед" - фаворит в борьбе за Антуана Гризманна.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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