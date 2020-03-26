Главные новости дня: 25 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 25 марта.
"Зенит" составил сборную из самых результативных игроков на каждой позиции.
Топ-клубы Бундеслиги выделят средства для помощи другим командам.
"Ливерпуль", "Челси", "МЮ" и еще 5 клубов АПЛ против участия "Манчестер Сити" в ЛЧ.
Фанат "Зенита" обязан выплатить клубу огромную сумму.
Садио Мане признан лучшим футболистом сезона в АПЛ по версии The Guardian.
"Ювентус" предлагал за Александра Головина меньше 20 млн евро.
Агенты Александра Кокорина пытаются выйти на испанский рынок.
"Барселона" планирует расстаться с Гризманном, Умтити, Ракитичем и еще 5 игроками.
Златан Ибрагимович может стать футбольным агентом.
"Манчестер Юнайтед" - фаворит в борьбе за Антуана Гризманна.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 25 марта
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18