Главные новости дня: 25 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 25 марта.

"Зенит" составил сборную из самых результативных игроков на каждой позиции.

Топ-клубы Бундеслиги выделят средства для помощи другим командам.

"Ливерпуль", "Челси", "МЮ" и еще 5 клубов АПЛ против участия "Манчестер Сити" в ЛЧ.

Фанат "Зенита" обязан выплатить клубу огромную сумму.

Садио Мане признан лучшим футболистом сезона в АПЛ по версии The Guardian.

"Ювентус" предлагал за Александра Головина меньше 20 млн евро.

Агенты Александра Кокорина пытаются выйти на испанский рынок.

"Барселона" планирует расстаться с Гризманном, Умтити, Ракитичем и еще 5 игроками.

Златан Ибрагимович может стать футбольным агентом.

"Манчестер Юнайтед" - фаворит в борьбе за Антуана Гризманна.

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