Главные новости дня: 25 марта

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Главные новости дня: 25 марта

Фото: твиттер Sports.ru/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 25 марта.

В матче 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная России разгромила команду Исландии.

Состоялись очередные матчи 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Англия разгромила Сан-Марино, Германия с крупным счетом победила Исландию, Италия оказалась сильнее Северной Ирландии, а Испания не смогла победить Грецию. Все результаты дня доступны по ссылке.

Московский "Спартак" проявляет интерес к испанскому тренеру Рафаэлю Бенитесу.

Стали известны сроки возвращения в строй российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

Форвард "Лиона" Мемфис Депай и хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум близки к переходу в "Барселону".

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич до сих пор не подписал соглашение с клубом.

"Реал" не исключает возвращение из "Ювентуса" нападающего Криштиану Роналду.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассчитывает на серьезное усиление состава команды ближайшим летом.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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