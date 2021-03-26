Главные новости дня: 25 марта

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 25 марта.

В матче 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная России разгромила команду Исландии.

Состоялись очередные матчи 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Англия разгромила Сан-Марино, Германия с крупным счетом победила Исландию, Италия оказалась сильнее Северной Ирландии, а Испания не смогла победить Грецию. Все результаты дня доступны по ссылке.

Московский "Спартак" проявляет интерес к испанскому тренеру Рафаэлю Бенитесу.

Стали известны сроки возвращения в строй российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

Форвард "Лиона" Мемфис Депай и хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум близки к переходу в "Барселону".

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич до сих пор не подписал соглашение с клубом.

"Реал" не исключает возвращение из "Ювентуса" нападающего Криштиану Роналду.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассчитывает на серьезное усиление состава команды ближайшим летом.

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