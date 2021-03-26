Главные новости дня: 25 марта
Фото: твиттер Sports.ru/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 25 марта.
В матче 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная России разгромила команду Исландии.
Состоялись очередные матчи 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Англия разгромила Сан-Марино, Германия с крупным счетом победила Исландию, Италия оказалась сильнее Северной Ирландии, а Испания не смогла победить Грецию. Все результаты дня доступны по ссылке.
Московский "Спартак" проявляет интерес к испанскому тренеру Рафаэлю Бенитесу.
Стали известны сроки возвращения в строй российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
Форвард "Лиона" Мемфис Депай и хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум близки к переходу в "Барселону".
Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич до сих пор не подписал соглашение с клубом.
"Реал" не исключает возвращение из "Ювентуса" нападающего Криштиану Роналду.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассчитывает на серьезное усиление состава команды ближайшим летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18