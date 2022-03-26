Главные новости дня: 25 марта

Фото: соцсети Бэйла

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 25 марта.

Бразилия разгромила Чили, Уругвай одолел Перу и другие результаты квалификации ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022: Египет обыграл Сенегал, Камерун уступил Алжиру и другие результаты Африки.

Уругвай и Эквадор пробились на ЧМ-2022.

Защитник "Рубина" Филип Уремович перешёл в английский клуб.

Эрнан Креспо возглавил катарскую команду.

РПЛ назвала лучшего тренера февраля и марта.

"Реал" намерен расстаться с 9 футболистами.

"РЖД" может продать "Локомотив" в год столетия клуба.

Златан Ибрагимович может остаться в "Милане" после завершения карьеры.

Гарет Бэйл может завершить карьеру в этом году.

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