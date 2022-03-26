Главные новости дня: 25 марта

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Главные новости дня: 25 мартаФото: соцсети Бэйла

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 25 марта.

Бразилия разгромила Чили, Уругвай одолел Перу и другие результаты квалификации ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022: Египет обыграл Сенегал, Камерун уступил Алжиру и другие результаты Африки.

Уругвай и Эквадор пробились на ЧМ-2022.

Защитник "Рубина" Филип Уремович перешёл в английский клуб.  

Эрнан Креспо возглавил катарскую команду.

РПЛ назвала лучшего тренера февраля и марта.

"Реал" намерен расстаться с 9 футболистами.

"РЖД" может продать "Локомотив" в год столетия клуба.

Златан Ибрагимович может остаться в "Милане" после завершения карьеры.

Гарет Бэйл может завершить карьеру в этом году.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Квалификация ЧМ-2022: Египет обыграл Сенегал, Камерун уступил Алжиру и другие результаты Африки

Квалификация ЧМ-2022: Египет обыграл Сенегал, Камерун уступил Алжиру и другие результаты Африки

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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