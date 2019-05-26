Главные новости дня: 25 мая
Soccernews.ru выделяет основные футбольные события от 25 мая.
Ковач - первый, кто выиграл золотой дубль в Германии в качестве тренера и в качестве игрока.
ПСЖ установил вечный рекорд чемпионата Франции.
"Барселона" проиграла "Валенсии" в Кубке Испании.
"Болонья" переиграла "Наполи" в матче 38-го тура Серии А (видео голов). Видеообзор матча.
"Эвертон" назвал "Барселоне" и "Манчестер Юнайтед" стоимость Ришарлисона.
Месси у себя дома встретился с президентом "Барселоны".
Де Росси может летом завершить карьеру.
Оливер Кан в благотворительном матче не дал детям забить ни одного пенальти.
Аллегри может возглавить "Милан" этим летом.
Джеко близок к переходу в "Интер".
"Селтик" стал обладателем Кубка Шотландии.
СМИ: Сарри согласовал условия контракта с "Ювентусом".
"Спортинг" стал обладателем Кубка Португалии в 21-й раз в истории с 2015 года.
"Бавария" выиграла Кубок Германии, обыграв "РБ Лейпциг".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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главное
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Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
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"Барселона" проиграла "Валенсии" в Кубке Испании
-
Левандовски в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Кубка Германии
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"Болонья" переиграла "Наполи" в матче 38-го тура Серии А (видео голов)
-
Ковач - первый, кто выиграл золотой дубль в Германии в качестве тренера и в качестве игрока
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 мая
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1
Бартомеу поддержал Вальверде после проигрыша "Барселоны" в финале Кубка Испании
-
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
-
Жорди Альба провел 300-й матч за "Барселону"
-
"Болонья" - "Наполи" - 3:2 (видеообзор матча 38-го тура Серии А)
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5
"Барселона" проиграла "Валенсии" в Кубке Испании
-
Левандовски в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Кубка Германии
-
"Болонья" переиграла "Наполи" в матче 38-го тура Серии А (видео голов)
-
Ковач - первый, кто выиграл золотой дубль в Германии в качестве тренера и в качестве игрока
-
"Бавария" выиграла Кубок Германии, обыграв "РБ Лейпциг"
-
"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за Рабьо
-
"Спортинг" стал обладателем Кубка Португалии в 21-й раз в истории с 2015 года
-
Одрисе Роши подписал новый контракт с "Ахматом"
-
Тони Кроос анонсировал фильм о себе
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2
СМИ: Сарри согласовал условия контракта с "Ювентусом"
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Месси и Гарай в старте на финальный матч Кубка Испании "Барселона" - "Валенсия"
-
"Фрозиноне" и "Кьево" разошлись миром в матче 38-го тура Серии А (видеообзор встречи)
-
Делегация "Арсенала" прибыла в Азербайджан на финал Лиги Европы с "Челси"
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Жирков: "Дзюба шутил, что на ЧМ-2026 я выеду на поле в инвалидной коляске"
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Глушаков и Ханни пропустят матч с "Оренбургом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16