Главные новости дня: 25 мая

Soccernews.ru выделяет основные футбольные события от 25 мая.

Ковач - первый, кто выиграл золотой дубль в Германии в качестве тренера и в качестве игрока.

ПСЖ установил вечный рекорд чемпионата Франции.

"Барселона" проиграла "Валенсии" в Кубке Испании.

"Болонья" переиграла "Наполи" в матче 38-го тура Серии А (видео голов). Видеообзор матча.

"Эвертон" назвал "Барселоне" и "Манчестер Юнайтед" стоимость Ришарлисона.

Месси у себя дома встретился с президентом "Барселоны".

Де Росси может летом завершить карьеру.

Оливер Кан в благотворительном матче не дал детям забить ни одного пенальти.

Аллегри может возглавить "Милан" этим летом.

Джеко близок к переходу в "Интер".

"Селтик" стал обладателем Кубка Шотландии.

СМИ: Сарри согласовал условия контракта с "Ювентусом".

"Спортинг" стал обладателем Кубка Португалии в 21-й раз в истории с 2015 года.

"Бавария" выиграла Кубок Германии, обыграв "РБ Лейпциг".

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