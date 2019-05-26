Главные новости дня: 25 мая

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Главные новости дня: 25 мая

Soccernews.ru выделяет основные футбольные события от 25 мая.

Ковач - первый, кто выиграл золотой дубль в Германии в качестве тренера и в качестве игрока.

ПСЖ установил вечный рекорд чемпионата Франции.

"Барселона" проиграла "Валенсии" в Кубке Испании.

"Болонья" переиграла "Наполи" в матче 38-го тура Серии А (видео голов). Видеообзор матча.

"Эвертон" назвал "Барселоне" и "Манчестер Юнайтед" стоимость Ришарлисона.

Месси у себя дома встретился с президентом "Барселоны".

Де Росси может летом завершить карьеру.

Оливер Кан в благотворительном матче не дал детям забить ни одного пенальти.

Аллегри может возглавить "Милан" этим летом.

Джеко близок к переходу в "Интер".

"Селтик" стал обладателем Кубка Шотландии.

СМИ: Сарри согласовал условия контракта с "Ювентусом".

"Спортинг" стал обладателем Кубка Португалии в 21-й раз в истории с 2015 года.

"Бавария" выиграла Кубок Германии, обыграв "РБ Лейпциг".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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