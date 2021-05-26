Главные новости дня: 25 мая
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 25 мая.
УЕФА официально возбудило дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" по делу Суперлиги.
Призовой фонд Лиги Чемпионов в следующем сезоне вырастет до 2 миллиардов евро.
Лапорта обсудил с Куманом его будущее.
Фернандо Торрес возобновил карьеру.
Кике Гарсия перешел в "Осасуну".
Гальтье покинул чемпионский "Лилль".
"Шахтер" объявил о назначении итальянского тренера.
Источник: Зидан покинет "Реал". Клуб нашел нового тренера.
Гаттузо возглавил "Фиорентину" Кокорина.
Де Лигт хочет перейти в "Барселону".
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 мая
-
Руди Гарсия высказался после ухода из "Лиона"
-
Агент Кумана прокомментировал встречу с Лапортой
-
Бруну Фернандеш высказался перед финалом ЛЕ
-
Тригерос высказался перед финалом ЛЕ
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Модрич прокомментировал продление контракта с "Реалом"
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1
Тер Штеген хочет остаться в "Барселоне"
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У Мхитаряна есть выгодное предложение из России
-
Леонид Слуцкий высказался о финансировании футбола в России
-
Стали известны участники Кубка "Матч Премьер"-2021
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1
УЕФА официально возбудил дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" по делу Суперлиги
-
Призовой фонд Лиги Чемпионов в следующем сезоне вырастет до 2 миллиардов евро
-
"Атлетико" и "ПСЖ" интересуются защитником "Лейпцига"
-
Слуцкий высказался о Хвиче
-
Лапорта обсудил с Куманом его будущее
-
Эмери высказался перед финалом ЛЕ
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Сборная Дании объявила заявку на Евро-2020
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Сульшер высказался перед финалом ЛЕ
-
Кике Гарсия перешел в "Осасуну"
-
Фернандо Торрес возобновил карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18