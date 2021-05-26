Главные новости дня: 25 мая

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Главные новости дня: 25 маяФото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 25 мая.

УЕФА официально возбудило дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" по делу Суперлиги.

Призовой фонд Лиги Чемпионов в следующем сезоне вырастет до 2 миллиардов евро.

Лапорта обсудил с Куманом его будущее. 

Фернандо Торрес возобновил карьеру.

Кике Гарсия перешел в "Осасуну".

Гальтье покинул чемпионский "Лилль".

"Шахтер" объявил о назначении итальянского тренера.

Источник: Зидан покинет "Реал". Клуб нашел нового тренера.

Гаттузо возглавил "Фиорентину" Кокорина.

Де Лигт хочет перейти в "Барселону".

На сегодня всё. Ожидайте завтра ещё больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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