Главные новости дня: 25 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 25 ноября.
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года. Причиной являются несоответствие данных допинг-тестов российских спортсменов.
В связи с этим России грозит целый ряд санкций. Сборная России может быть отстранена от участия в Евро-2020, отобрать матчи Евро-2020 и финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге, а также лишить возможности сыграть на чемпионате мира-2022. Вместо россиян на Евро-2020 может поехать Шотландия.
Центральный матч 18-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" не будет показан на общедоступном канале.
В РФС разобрали судейские ошибки в матче 17-го тура РПЛ "Динамо" - "Ростов".
Болельщики мадридского "Реала" потроллили форварда ПСЖ Неймара.
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет покинуть клуб и отказывается выходить на поле.
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может перебраться в Серию А. Агент хавбека провел переговоры с тремя топ-клубами.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба исполнил просьбу юного фаната.
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Главные новости дня: 25 ноября
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СМИ: Шотландия может заменить Россию на Евро-2020
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В РУСАДА не исключили вероятность отстранения сборной России от Евро-2020
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Жена Семака рассказала о реакции "Зенита" на предстоящую поездку тренера в Африку
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Экс-тренер киевского "Динамо" уверен, что Украина обыграет Россию, если команды сыграют на Евро-2020
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Неймар потратил почти 2 тысячи евро на оружие в Counter-Strike
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В России отреагировали на возможный перенос матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга в другой город
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Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020 и финала ЛЧ-2021
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Симеоне высказался о противостоянии с Роналду и "Ювентусом" в Лиге Чемпионов
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1
Президент "Брешии" неудачно пошутил про Балотелли, назвав его "черным"
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Ван Бастен понес наказание за нацистское приветствие в прямом эфире
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2
Сборную России могут отстранить от чемпионата мира 2022 года
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Азар оценил свои шансы повторить результативность Роналду в "Реале"
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1
"Матч ТВ" не покажет матч "Зенит" - "Спартак" на бесплатном канале
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Два основных игрока "Лиона" пропустят матч с "Зенитом" в Лиге Чемпионов
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"Милан" нацелился на игрока "Шахтера"
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Экс-тренер киевского "Динамо" рассказал, как он спас карьеру Андрея Шевченко
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"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Уралом"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1