Главные новости дня: 25 ноября

Теги россияреал мадридалексей миранчукартём дзюба

Главные новости дня: 25 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 25 ноября.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года. Причиной являются несоответствие данных допинг-тестов российских спортсменов. 

В связи с этим России грозит целый ряд санкций. Сборная России может быть отстранена от участия в Евро-2020, отобрать матчи Евро-2020 и финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге, а также лишить возможности сыграть на чемпионате мира-2022. Вместо россиян на Евро-2020 может поехать Шотландия.

Центральный матч 18-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" не будет показан на общедоступном канале.

В РФС разобрали судейские ошибки в матче 17-го тура РПЛ "Динамо" - "Ростов".

Болельщики мадридского "Реала" потроллили форварда ПСЖ Неймара.

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет покинуть клуб и отказывается выходить на поле.

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может перебраться в Серию А. Агент хавбека провел переговоры с тремя топ-клубами.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба исполнил просьбу юного фаната.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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СМИ: Шотландия может заменить Россию на Евро-2020

СМИ: Шотландия может заменить Россию на Евро-2020

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