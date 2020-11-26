Главные новости дня: 25 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 25 ноября.

Этот день стал черным для всех любителей футбола. В возрасте 60 лет умер великий Диего Марадона. Позже выяснилось, что сын легендарного футболиста находится в реанимации.

В Лиге Чемпионов состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа. "Реал" победил "Интер", "Шахтер" вновь был разгромлен гладбахской "Боруссией", "Манчестер Сити" победил "Олимпиакос", "Бавария" выиграла у "Ред Булл Зальцбург", а "Локомотив" добился ничьей с "Атлетико". Все результаты дня доступны по ссылке.

Стали известны шесть участников плей-офф Лиги Чемпионов.

УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение в матче Лиги наций с командой Швейцарии. Таким образом, украинцы вылетели в дивизион В Лиги наций.

ФИФА назвала претендентов на награду The Best лучшему тренеру года.

ФИФА перечислила футболистов, которые поборются за награду The Best.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил рэперу Басте, который затем высказался в ответ.

ЦСКА раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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