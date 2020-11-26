Главные новости дня: 25 ноября

Теги диего марадонареал мадридстанислав черчесовбавария мюнхенукраина

Главные новости дня: 25 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 25 ноября.

Этот день стал черным для всех любителей футбола. В возрасте 60 лет умер великий Диего Марадона. Позже выяснилось, что сын легендарного футболиста находится в реанимации.

В Лиге Чемпионов состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа. "Реал" победил "Интер", "Шахтер" вновь был разгромлен гладбахской "Боруссией", "Манчестер Сити" победил "Олимпиакос", "Бавария" выиграла у "Ред Булл Зальцбург", а "Локомотив" добился ничьей с "Атлетико". Все результаты дня доступны по ссылке.

Стали известны шесть участников плей-офф Лиги Чемпионов.

УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение в матче Лиги наций с командой Швейцарии. Таким образом, украинцы вылетели в дивизион В Лиги наций.

ФИФА назвала претендентов на награду The Best лучшему тренеру года.

ФИФА перечислила футболистов, которые поборются за награду The Best.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил рэперу Басте, который затем высказался в ответ.

ЦСКА раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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Провал "Шахтера", успех "Реала" и удачный результат для "Локомотива": все результаты Лиги Чемпионов 25 ноября

Провал "Шахтера", успех "Реала" и удачный результат для "Локомотива": все результаты Лиги Чемпионов 25 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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