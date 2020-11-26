Главные новости дня: 25 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 25 ноября.
Этот день стал черным для всех любителей футбола. В возрасте 60 лет умер великий Диего Марадона. Позже выяснилось, что сын легендарного футболиста находится в реанимации.
В Лиге Чемпионов состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа. "Реал" победил "Интер", "Шахтер" вновь был разгромлен гладбахской "Боруссией", "Манчестер Сити" победил "Олимпиакос", "Бавария" выиграла у "Ред Булл Зальцбург", а "Локомотив" добился ничьей с "Атлетико". Все результаты дня доступны по ссылке.
Стали известны шесть участников плей-офф Лиги Чемпионов.
УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение в матче Лиги наций с командой Швейцарии. Таким образом, украинцы вылетели в дивизион В Лиги наций.
ФИФА назвала претендентов на награду The Best лучшему тренеру года.
ФИФА перечислила футболистов, которые поборются за награду The Best.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил рэперу Басте, который затем высказался в ответ.
ЦСКА раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 25 ноября
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Видаль повторил "достижение" Акинфеева в Лиге Чемпионов
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Определились шесть участников плей-офф Лиги Чемпионов
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Провал "Шахтера", успех "Реала" и удачный результат для "Локомотива": все результаты Лиги Чемпионов 25 ноября
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"Порту" в гостях победил "Марсель" в Лиге Чемпионов
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"Аякс" дома победил "Мидтьюлланд"
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"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Аталанте" в Лиге Чемпионов
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"Бавария" уверенно победила "Зальцбург" в Лиге Чемпионов
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"Локомотив" устоял в битве с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
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"Реал" обыграл "Интер" в Лиге Чемпионов
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Источник: Черчесов угрожал журналисту во время интервью
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Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов
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Гвардиола установил рекорд Лиги Чемпионов
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"Это не прописка, а временная регистрация". Рэпер Баста ответил Карпину
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Сын Марадоны попал в реанимацию
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Месси отреагировал на известие о смерти Марадоны
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Туре спас "Нант" от поражения в матче с "Лансом". Игроком интересовался "Спартак"
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"Манчестер Сити" с трудом победил "Олимпиакос" в Лиге Чемпионов
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Гладбахская "Боруссия" разгромила "Шахтер" в Лиге Чемпионов
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Пике отказался от операции на колене, чтобы быстрее вернуться в строй
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18