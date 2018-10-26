Главные новости дня: 25 октября

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Главные новости дня: 25 октября
В четверг, 25 октября, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В этот день прошли матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Московский "Спартак" в первом матче под руководством Рауля Рианчо на выезде сыграл вничью с шотландским "Рейнджерс".

Отчет о матче "Рейнджерс" - "Спартак"

Санкт-Петербургский "Зенит" на своем поле добыл волевую победу над французским "Бордо" со счетом 2:1.

В третьем матче "Краснодар" на выезде уступил бельгийскому "Стандарду" (1:2).

Из других важных матчей стоит отметить следующие: "Челси" выиграл у БАТЭ со счетом 3:1, "Спортинг" на своем поле уступил "Арсеналу" - 0:1, "Севилья" не оставила камня на камне от "Акхисара", "Вильярреал" дома уничтожил "Рапид", "Милан" потерпел неожиданное поражение от "Бетиса".

Из других новостей отметим:

Новым главным тренером "Спартака", скорее всего, станет Олег Кононов.

"Реал" чуть не уволил Лопетеги, но тренер пока остался.

"Барселона", по всей видимости, расстанется с Дембеле.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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