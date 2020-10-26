Главные новости дня: 25 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 25 октября.

"Краснодар" сделал громкое заявление касательно судейства в матче против "Спартака".

Роналдиньо сообщил, что заразился коронавирусом.

Ибрагимович поздравил Хабиба с победой над Джастином Гейджи

Азар попал в заявку "Реала" на матч Лиги Чемпионов с гладбахской "Боруссией"

"Наполи" на выезде обыграл "Беневенто", "Парма" и "Специя" сыграли вничью

"Химки" в компенсированное время вырвали победу над "Ростовом"

Коутиньо не поможет "Барселоне" в ближайших матчах.

"Чемпионат": "РФС недоволен работой Безбородова на матче "Краснодар" - "Спартак".

Куману грозит наказание за критику ВАР после матча с "Реалом".

"Зенит" не собирается увольнять Семака.

Черчесов поздравил Хабиба с победой в бое с Гейджи.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru