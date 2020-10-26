Главные новости дня: 25 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 25 октября.
"Краснодар" сделал громкое заявление касательно судейства в матче против "Спартака".
Роналдиньо сообщил, что заразился коронавирусом.
Ибрагимович поздравил Хабиба с победой над Джастином Гейджи
Азар попал в заявку "Реала" на матч Лиги Чемпионов с гладбахской "Боруссией"
"Наполи" на выезде обыграл "Беневенто", "Парма" и "Специя" сыграли вничью
"Химки" в компенсированное время вырвали победу над "Ростовом"
Коутиньо не поможет "Барселоне" в ближайших матчах.
"Чемпионат": "РФС недоволен работой Безбородова на матче "Краснодар" - "Спартак".
Куману грозит наказание за критику ВАР после матча с "Реалом".
"Зенит" не собирается увольнять Семака.
Черчесов поздравил Хабиба с победой в бое с Гейджи.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 25 октября
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14