Главные новости дня: 25 октября

Теги реал мадридкраснодарспартак москвахимкироссия

Главные новости дня: 25 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 25 октября.

"Краснодар" сделал громкое заявление касательно судейства в матче против "Спартака".

Роналдиньо сообщил, что заразился коронавирусом.

Ибрагимович поздравил Хабиба с победой над Джастином Гейджи

Азар попал в заявку "Реала" на матч Лиги Чемпионов с гладбахской "Боруссией"

"Наполи" на выезде обыграл "Беневенто", "Парма" и "Специя" сыграли вничью

"Химки" в компенсированное время вырвали победу над "Ростовом"

Коутиньо не поможет "Барселоне" в ближайших матчах.

"Чемпионат": "РФС недоволен работой Безбородова на матче "Краснодар" - "Спартак".

Куману грозит наказание за критику ВАР после матча с "Реалом".

"Зенит" не собирается увольнять Семака.

Черчесов поздравил Хабиба с победой в бое с Гейджи.

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"Реал Сосьедад" разгромил "Уэску" и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

"Реал Сосьедад" разгромил "Уэску" и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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