Главные новости дня: 25 октября

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 25 октября.

В заключительном матче 12-го тура чемпионата России "Локомотив" победил "Сочи". Все результаты тура доступны по ссылке.

В чемпионате Испании "Сельта" разгромила "Хетафе". Все результаты 10-го тура Ла Лиги.

Тренерский штаб сборной России огласил расширенный список футболистов на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022. Главный тренер команды Валерий Карпин прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии портала Goal.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук зимой может сменить клуб.

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов рассказал, что он получил предложение о создании альтернативного клуба с другим названием.

Норвежский форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд может пропустить длительный срок.

Знаменитый российский журналист Василий Уткин поделился мнением об унизительном поражении московского "Спартака" в матче 12-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:7).

Ванда Нара, агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, сообщила, что она вернулась к футболисту.

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