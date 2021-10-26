Главные новости дня: 25 октября

Теги россияартём дзюбалионель мессимауро икардиэрлинг холанд

Главные новости дня: 25 октября

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 25 октября.

В заключительном матче 12-го тура чемпионата России "Локомотив" победил "Сочи". Все результаты тура доступны по ссылке.

В чемпионате Испании "Сельта" разгромила "Хетафе". Все результаты 10-го тура Ла Лиги.

Тренерский штаб сборной России огласил расширенный список футболистов на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022. Главный тренер команды Валерий Карпин прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии портала Goal.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук зимой может сменить клуб.

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов рассказал, что он получил предложение о создании альтернативного клуба с другим названием.

Норвежский форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд может пропустить длительный срок.

Знаменитый российский журналист Василий Уткин поделился мнением об унизительном поражении московского "Спартака" в матче 12-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:7).

Ванда Нара, агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, сообщила, что она вернулась к футболисту.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Победа "Реала" над "Барселоной", неудача "Атлетико": результаты 10-го тура Ла Лиги

Победа "Реала" над "Барселоной", неудача "Атлетико": результаты 10-го тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов