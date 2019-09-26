Главные новости дня: 25 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 25 сентября.

В Кубке России состоялись матчи 1/16 финала.

"Спартак" обыграл КАМАЗ, "Зенит" был сильнее "Енисея", ЦСКА выиграл у "Алании". При этом из розыгрыша турнира вылетели "Динамо", "Локомотив", "Краснодар" и "Рубин".

Определились все пары 1/8 финала Кубка России.

В чемпионате Испании "Реал" обыграл "Осасуну" и вышел на первое место. Также победу одержал "Атлетико".

В Лиге 1 ПСЖ проиграл "Реймсу", но все еще лидирует в турнире.

В Серии А "Интер" одержал пятую победу подряд и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице.

В Кубке английской лиги победы одержали "Челси" и "Ливерпуль", а также "Манчестер Юнайтед".

"Аякс" одержал крупную победу в чемпионате Нидерландов благодаря хет-трику Квинси Промеса.

Стал известен характер травмы аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

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