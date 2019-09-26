Главные новости дня: 25 сентября

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Главные новости дня: 25 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 25 сентября.

В Кубке России состоялись матчи 1/16 финала.

"Спартак" обыграл КАМАЗ, "Зенит" был сильнее "Енисея", ЦСКА выиграл у "Алании". При этом из розыгрыша турнира вылетели "Динамо", "Локомотив", "Краснодар" и "Рубин".

Определились все пары 1/8 финала Кубка России.

В чемпионате Испании "Реал" обыграл "Осасуну" и вышел на первое место. Также победу одержал "Атлетико".

В Лиге 1 ПСЖ проиграл "Реймсу", но все еще лидирует в турнире.

В Серии А "Интер" одержал пятую победу подряд и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице.

В Кубке английской лиги победы одержали "Челси" и "Ливерпуль", а также "Манчестер Юнайтед".

"Аякс" одержал крупную победу в чемпионате Нидерландов благодаря хет-трику Квинси Промеса.

Стал известен характер травмы аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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