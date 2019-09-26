Главные новости дня: 25 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 25 сентября.
В Кубке России состоялись матчи 1/16 финала.
"Спартак" обыграл КАМАЗ, "Зенит" был сильнее "Енисея", ЦСКА выиграл у "Алании". При этом из розыгрыша турнира вылетели "Динамо", "Локомотив", "Краснодар" и "Рубин".
Определились все пары 1/8 финала Кубка России.
В чемпионате Испании "Реал" обыграл "Осасуну" и вышел на первое место. Также победу одержал "Атлетико".
В Лиге 1 ПСЖ проиграл "Реймсу", но все еще лидирует в турнире.
В Серии А "Интер" одержал пятую победу подряд и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице.
В Кубке английской лиги победы одержали "Челси" и "Ливерпуль", а также "Манчестер Юнайтед".
"Аякс" одержал крупную победу в чемпионате Нидерландов благодаря хет-трику Квинси Промеса.
Стал известен характер травмы аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1