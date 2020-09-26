Главные новости дня: 25 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 25 сентября.

ЦСКА попал в первую корзину при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы.

"Атлетико" объявил о заключении контракта с Луисом Суаресом.

РПЛ разрешила "Ротору" сыграть против "Рубина".

Определились все пары 1/8 финала Кубка английской лиги.

Игорь Черевченко возглавил "Химки".

"Монако" арендовал хавбека "Бенфики" по прозвищу "Осьминог".

Денис Глушаков договорился с "Химками".

"Спартак" улучшил предложение по защитнику "Наполи".

Олег Кононов покинул пост тренера "Риги".

Переход Марио Манджукича в "Локомотив" может сорваться из-за курса евро.

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