Главные новости дня: 25 сентября

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Главные новости дня: 25 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 25 сентября.

ЦСКА попал в первую корзину при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы.

"Атлетико" объявил о заключении контракта с Луисом Суаресом.

РПЛ разрешила "Ротору" сыграть против "Рубина".

Определились все пары 1/8 финала Кубка английской лиги.

Игорь Черевченко возглавил "Химки".

"Монако" арендовал хавбека "Бенфики" по прозвищу "Осьминог".

Денис Глушаков договорился с "Химками".

"Спартак" улучшил предложение по защитнику "Наполи".

Олег Кононов покинул пост тренера "Риги".

Переход Марио Манджукича в "Локомотив" может сорваться из-за курса евро.

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Пять футболистов "Баварии" оформили квадрупл во второй раз в карьере

Пять футболистов "Баварии" оформили квадрупл во второй раз в карьере

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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