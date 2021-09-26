Главные новости дня: 25 сентября
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 сентября.
В чемпионате Англии "Манчестер Сити" победил "Челси", "Ливерпуль" не смог выиграть у "Брентфорда", "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астон Вилле", а Криштиану Роналду прокомментировал проигрыш манкунианцев.
В Лиге 1 ПСЖ победил "Монпелье", хотя играл без Лионеля Месси.
В РПЛ "Зенит" одержал тяжелую победу над "Крыльями Советов", "Спартак" уверенно победил "Уфу", а "Локомотив" разошелся миром с "Химками".
Президент России Владимир Путин не исключил возможности проведения в стране еще одного чемпионата мира по футболу.
В чемпионате Испании "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом", "Атлетико" проиграл "Алавесу", а "Севилья" победила "Эспаньол".
В Серии А "Милан" победил "Специю", а "Интер" сыграл вничью с "Аталантой".
В Германии дортмундская "Боруссия" проиграла в Гладбахе.
В чемпионате Украины "Шахтер" разгромил "Верес", а "Динамо" было сильнее "Руха".
Главный тренер "Ростова" Юрий Сёмин ушел в отставку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18