Главные новости дня: 25 сентября

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Главные новости дня: 25 сентября

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 сентября.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" победил "Челси", "Ливерпуль" не смог выиграть у "Брентфорда", "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астон Вилле", а Криштиану Роналду прокомментировал проигрыш манкунианцев.

В Лиге 1 ПСЖ победил "Монпелье", хотя играл без Лионеля Месси.

В РПЛ "Зенит" одержал тяжелую победу над "Крыльями Советов", "Спартак" уверенно победил "Уфу", а "Локомотив" разошелся миром с "Химками".

Президент России Владимир Путин не исключил возможности проведения в стране еще одного чемпионата мира по футболу.

В чемпионате Испании "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом", "Атлетико" проиграл "Алавесу", а "Севилья" победила "Эспаньол".

В Серии А "Милан" победил "Специю", а "Интер" сыграл вничью с "Аталантой".

В Германии дортмундская "Боруссия" проиграла в Гладбахе.

В чемпионате Украины "Шахтер" разгромил "Верес", а "Динамо" было сильнее "Руха".

Главный тренер "Ростова" Юрий Сёмин ушел в отставку.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Реал" не смог обыграть "Вильярреал" в матче Ла Лиги

"Реал" не смог обыграть "Вильярреал" в матче Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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