Главные новости дня: 25 сентября

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 сентября.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" победил "Челси", "Ливерпуль" не смог выиграть у "Брентфорда", "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астон Вилле", а Криштиану Роналду прокомментировал проигрыш манкунианцев.

В Лиге 1 ПСЖ победил "Монпелье", хотя играл без Лионеля Месси.

В РПЛ "Зенит" одержал тяжелую победу над "Крыльями Советов", "Спартак" уверенно победил "Уфу", а "Локомотив" разошелся миром с "Химками".

Президент России Владимир Путин не исключил возможности проведения в стране еще одного чемпионата мира по футболу.

В чемпионате Испании "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом", "Атлетико" проиграл "Алавесу", а "Севилья" победила "Эспаньол".

В Серии А "Милан" победил "Специю", а "Интер" сыграл вничью с "Аталантой".

В Германии дортмундская "Боруссия" проиграла в Гладбахе.

В чемпионате Украины "Шахтер" разгромил "Верес", а "Динамо" было сильнее "Руха".

Главный тренер "Ростова" Юрий Сёмин ушел в отставку.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru