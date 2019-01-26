Главные новости дня: 25 января

Сегодня, 25 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В Кубке "Матч Премьер" "Зенит" разгромно проиграл "Спартаку", а "Локомотив" в серии пенальти одолел "Ростов".

В Кубке Англии "Манчестер Юнайтед" благодаря победе над "Арсеналом" прошел в 1\8 финала турнира, путевку в следующий раунд также добыл "Бристоль".

В Бундеслиге в результативном поединке "Герта" сыграла вничью с "Шальке".

В Лиге 1 "Марсель" в дебютном матче Балотелли уступил на своем стадионе "Лиллю".

Также определились два последних полуфиналиста Кубка Азии. Ими стали сборные Катара и ОАЭ.

Сегодня также состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Америки-2019.

Леонарду Жардим вновь возглавил "Монако", а вот Марчелло Липпи покинул пост тренера сборной Китая.

Соперник "Зенита" по Лиге Европы усилился защитником "Челси" Виктором Мозесом.

ПСЖ согласовал трансфер хавбека "Зенита" Леонарду Паредеса.

СМИ узнали о новых махинациях Дениса Глушакова.

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