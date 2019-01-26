Главные новости дня: 25 января

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Главные новости дня: 25 января

Сегодня, 25 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В Кубке "Матч Премьер" "Зенит" разгромно проиграл "Спартаку", а "Локомотив" в серии пенальти одолел "Ростов".

В Кубке Англии "Манчестер Юнайтед" благодаря победе над "Арсеналом" прошел в 1\8 финала турнира, путевку в следующий раунд также добыл "Бристоль".

В Бундеслиге в результативном поединке "Герта" сыграла вничью с "Шальке".

В Лиге 1 "Марсель" в дебютном матче Балотелли уступил на своем стадионе "Лиллю".

Также определились два последних полуфиналиста Кубка Азии. Ими стали сборные Катара и ОАЭ.

Сегодня также состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Америки-2019.

Леонарду Жардим вновь возглавил "Монако", а вот Марчелло Липпи покинул пост тренера сборной Китая.

Соперник "Зенита" по Лиге Европы усилился защитником "Челси" Виктором Мозесом.

ПСЖ согласовал трансфер хавбека "Зенита" Леонарду Паредеса.

СМИ узнали о новых махинациях Дениса Глушакова.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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