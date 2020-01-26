Главные новости дня: 25 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 января.

"Челси" добыл путевку в 1/8 финала Кубка Англии.

"Барселона" потерпела поражение от "Валенсии" в 21-м туре Примеры.

"Аталанта" отгрузила "Торино" семь голов.

"Бавария" разгромила "Шальке" в матче Бундеслиги.

"Айнтрахт" победил "РБ Лейпциг" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги.

"Монако" с Головиным проиграл "Страсбуру" и другие результаты 21-го тура Лиги 1.

"Брага" выиграла Кубок португальской лиги благодаря голу на 95-й минуте.

Финал Кубка России может пройти в Нижнем Новгороде.

"Динамо" объявило о трансфере Николая Комличенко.

"Барселона" и "Ювентус" обменялись игроками.

"РБ Лейпциг" купил воспитанника "Барселоны".

Трансфер российского футболиста вошёл в топ-10 самых дорогих сделок в истории.

Солтмурад Бакаев будет зарабатывать в "Рубине" 6 миллионов рублей в год.

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