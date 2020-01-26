Главные новости дня: 25 января

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Главные новости дня: 25 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 25 января.

"Челси" добыл путевку в 1/8 финала Кубка Англии.

"Барселона" потерпела поражение от "Валенсии" в 21-м туре Примеры.

"Аталанта" отгрузила "Торино" семь голов.

"Бавария" разгромила "Шальке" в матче Бундеслиги.

"Айнтрахт" победил "РБ Лейпциг" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги.

"Монако" с Головиным проиграл "Страсбуру" и другие результаты 21-го тура Лиги 1.

"Брага" выиграла Кубок португальской лиги благодаря голу на 95-й минуте.

Финал Кубка России может пройти в Нижнем Новгороде.

"Динамо" объявило о трансфере Николая Комличенко.

"Барселона" и "Ювентус" обменялись игроками.

"РБ Лейпциг" купил воспитанника "Барселоны".

Трансфер российского футболиста вошёл в топ-10 самых дорогих сделок в истории.

Солтмурад Бакаев будет зарабатывать в "Рубине" 6 миллионов рублей в год.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Брага" выиграла Кубок португальской лиги благодаря голу на 95-й минуте

"Брага" выиграла Кубок португальской лиги благодаря голу на 95-й минуте

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
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