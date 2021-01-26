Главные новости дня: 25 января

Теги серхио рамосэдин джекочелсиалександр кокоринфрэнк лэмпард

Главные новости дня: 25 январяSoccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 25 января.

ЦСКА нацелился на нападающего "Эвертона".

Форвард "Хоффенхайма" Крамарич стал рекордсменом Бундеслиги.

Бельгийский клуб договорился об аренде нападающего ЦСКА Гайча.

Стало известно место проведения матча квалификации ЧМ-2022 Словакия - Россия.

"Рома" готова заплатить крупную сумму за форварда сборной Украины.

Футболисты "Спартака" проиграли команде Хабиба в товарищеском матче.

"Челси" уволил Лэмпарда с поста главного тренера.

ПСЖ предложил крупный контракт Серхио Рамосу.

"Тамбов", скорее всего, прекратит существование в ближайшие дни.

Джеко тренируется отдельно от команды. Конфликт с Фонсекой не улажен.

"Зенит" остался должен "Барселоне" € 9 млн за Малкома.

Фрэнк Лэмпард заявил, что ему не хватило времени в "Челси" для больших побед.

Кокорин успешно прошел медобследование и выбрал игровой номер в "Фиорентине".

Все результаты 20-го тура Ла Лиги.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин успешно прошел медобследование и выбрал игровой номер в "Фиорентине"

Кокорин успешно прошел медобследование и выбрал игровой номер в "Фиорентине"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов