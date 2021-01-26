Главные новости дня: 25 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 25 января.
ЦСКА нацелился на нападающего "Эвертона".
Форвард "Хоффенхайма" Крамарич стал рекордсменом Бундеслиги.
Бельгийский клуб договорился об аренде нападающего ЦСКА Гайча.
Стало известно место проведения матча квалификации ЧМ-2022 Словакия - Россия.
"Рома" готова заплатить крупную сумму за форварда сборной Украины.
Футболисты "Спартака" проиграли команде Хабиба в товарищеском матче.
"Челси" уволил Лэмпарда с поста главного тренера.
ПСЖ предложил крупный контракт Серхио Рамосу.
"Тамбов", скорее всего, прекратит существование в ближайшие дни.
Джеко тренируется отдельно от команды. Конфликт с Фонсекой не улажен.
"Зенит" остался должен "Барселоне" € 9 млн за Малкома.
Фрэнк Лэмпард заявил, что ему не хватило времени в "Челси" для больших побед.
Кокорин успешно прошел медобследование и выбрал игровой номер в "Фиорентине".
Все результаты 20-го тура Ла Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18