Главные новости дня: 25 января

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 25 января.

Защитник "Урала" Арсен Адамов перешел в "Зенит".

Сборная России разгромила команду Хорватии на Евро-2022 по футзалу и завоевала путевку в плей-офф. Результаты дня.

На Кубке африканских наций состоялись два матча 1/8 финала. Марокко обыграла Малави, Сенегал победил Кабо-Верде. Известны уже шесть четвертьфиналистов турнира.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль перебрался в "Севилью".

"Ювентус" близок к трансферу сербского бомбардира "Фиорентины" Душана Влаховича.

"Реал" лидирует в борьбе за 15-летнего бразильского таланта.

Руководитель "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о наказании нападающего Сердара Азмуна за нарушение медицинского регламента.

Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес станет игроком "Манчестер Сити".

Агент Фульвио Валькареджи заявил, что нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала летом перейдет в "Интер".

Нападающий ПСЖ Лионель Месси прилетел в Барселону и встретился с Хави и Серхио Бускетсом.

"Краснодар" претендует на центрального защитника "Фиорентины" Игора дос Сантоса.

"Сочи" усилился нападающим "Спартака".

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