Главные новости дня: 25 января
Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 25 января.
Защитник "Урала" Арсен Адамов перешел в "Зенит".
Сборная России разгромила команду Хорватии на Евро-2022 по футзалу и завоевала путевку в плей-офф. Результаты дня.
На Кубке африканских наций состоялись два матча 1/8 финала. Марокко обыграла Малави, Сенегал победил Кабо-Верде. Известны уже шесть четвертьфиналистов турнира.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль перебрался в "Севилью".
"Ювентус" близок к трансферу сербского бомбардира "Фиорентины" Душана Влаховича.
"Реал" лидирует в борьбе за 15-летнего бразильского таланта.
Руководитель "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о наказании нападающего Сердара Азмуна за нарушение медицинского регламента.
Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес станет игроком "Манчестер Сити".
Агент Фульвио Валькареджи заявил, что нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала летом перейдет в "Интер".
Нападающий ПСЖ Лионель Месси прилетел в Барселону и встретился с Хави и Серхио Бускетсом.
"Краснодар" претендует на центрального защитника "Фиорентины" Игора дос Сантоса.
"Сочи" усилился нападающим "Спартака".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18