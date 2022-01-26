Главные новости дня: 25 января

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Главные новости дня: 25 января

Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 25 января.

Защитник "Урала" Арсен Адамов перешел в "Зенит".

Сборная России разгромила команду Хорватии на Евро-2022 по футзалу и завоевала путевку в плей-офф. Результаты дня.

На Кубке африканских наций состоялись два матча 1/8 финала. Марокко обыграла Малави, Сенегал победил Кабо-Верде. Известны уже шесть четвертьфиналистов турнира.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль перебрался в "Севилью".

"Ювентус" близок к трансферу сербского бомбардира "Фиорентины" Душана Влаховича.

"Реал" лидирует в борьбе за 15-летнего бразильского таланта.

Руководитель "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о наказании нападающего Сердара Азмуна за нарушение медицинского регламента.

Нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес станет игроком "Манчестер Сити".

Агент Фульвио Валькареджи заявил, что нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала летом перейдет в "Интер".

Нападающий ПСЖ Лионель Месси прилетел в Барселону и встретился с Хави и Серхио Бускетсом.

"Краснодар" претендует на центрального защитника "Фиорентины" Игора дос Сантоса.

"Сочи" усилился нападающим "Спартака".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Феерия России, результативная ничья Польши и Словакии: результаты Евро-2022 по футзалу 25 января

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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