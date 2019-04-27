Главные новости дня: 26 апреля

Теги спартак москваливерпульреал мадридсадио манемохамед салах

Главные новости дня: 26 апреля

Soccernews.ru выделяет главные события из мира футбола, которые произошли в пятницу, 26 апреля.

Салах и Мане помогли "Ливерпулю" разгромить "Хаддерсфилд".

Салах вышел на первое место в гонке бомбардиров АПЛ.

Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ

Руководство "Спартака" может быть отправлено в отставку в ближайшие дни.

Кононов продолжит тренировать "Спартак" в следующем сезоне.

Известные российские спортивные руководители высказались о работе в "Спартаке".

"Спартак" рассматривает Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.

Маркизио на восстановление потребуется от четырех до шести месяцев.

Адиев может сменить "Анжи" на "Ахмат".

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча Лиги Чемпионов.

Месси мог покинуть "Барселону" в 2014 году.

Глушаков вышел на 60-е место по числу матчей за "Спартак".

"Ливерпуль" набрал рекордное количество очков за сезон в АПЛ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алиссон отстоял 20 "сухих" матчей за "Ливерпуль" и повторил рекорд клуба

Алиссон отстоял 20 "сухих" матчей за "Ливерпуль" и повторил рекорд клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд Уотфорд 35 50
9 Эвертон Эвертон 35 49
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 35 37
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов