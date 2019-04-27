Главные новости дня: 26 апреля
Soccernews.ru выделяет главные события из мира футбола, которые произошли в пятницу, 26 апреля.
Салах и Мане помогли "Ливерпулю" разгромить "Хаддерсфилд".
Салах вышел на первое место в гонке бомбардиров АПЛ.
Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ
Руководство "Спартака" может быть отправлено в отставку в ближайшие дни.
Кононов продолжит тренировать "Спартак" в следующем сезоне.
Известные российские спортивные руководители высказались о работе в "Спартаке".
"Спартак" рассматривает Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.
Маркизио на восстановление потребуется от четырех до шести месяцев.
Адиев может сменить "Анжи" на "Ахмат".
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча Лиги Чемпионов.
Месси мог покинуть "Барселону" в 2014 году.
Глушаков вышел на 60-е место по числу матчей за "Спартак".
"Ливерпуль" набрал рекордное количество очков за сезон в АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14