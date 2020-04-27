Главные новости дня: 26 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 апреля.
Стало известно, кто может возглавить "Ньюкасл".
"Локомотив" не хочет продлевать контракт с Семиным на два месяца.
В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина.
Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил.
Игуаин рассказал, что едва не завершил карьеру после финала ЧМ-2014.
Орещук: "Дзюба назвал всех агентов злом, забыв, кто спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова".
Доннарумма готов подписать новый контракт с "Миланом", но при одном условии.
Лунин станет вторым голкипером "Реала".
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки. С 18 мая можно будет работать в группах.
Антонио Кассано опубликовал символическую сборную из футболистов, с которыми он играл.
Вячеслав Караваев рассказал о несостоявшемся переходе в итальянский топ-клуб.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно, кто может возглавить "Ньюкасл"
-
"Локомотив" не хочет продлевать контракт с Семиным на два месяца
-
В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина
-
Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил
-
Ибрагимович возглавил список самых дорогих футболистов мира 1981 года рождения
Лента новостей
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Главные новости дня: 26 апреля
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2
Сетьен рассказал, кто помог ему иначе взглянуть на футбол
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Медведев отказался обсуждать возможное возвращение Кокорина в "Зенит"
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Пулишич организовал еженедельную доставку буррито персоналу госпиталя в США
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Семак рассказал о своих отношениях с футболистами "Зенита"
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Экс-игрок "Зенита" рассказал, что в подростковом возрасте воровал
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Льорис ярко высказался о Моуринью
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4
Караваев рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире
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Мартинес высоко отозвался о хавбеке "Манчестер Сити" Кевине де Брюйне
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Иммобиле раскритиковал Эмери
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Сезоны в ФНЛ и ПФЛ могут быть досрочно завершены
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В сети появилось фото новой домашней формы "Атлетико" на следующий сезон
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Семак рассказал о начале тренерской карьеры
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Стало известно, кто может возглавить "Ньюкасл"
-
ПСЖ интересуется защитником "Реала" Регилоном
-
"Локомотив" не хочет продлевать контракт с Семиным на два месяца
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2
Моуринью рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории
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Экс-тренер "Динамо" Хохлов оценил вероятность перехода Кокорина в европейский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18