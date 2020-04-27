Главные новости дня: 26 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 26 апреля.

Стало известно, кто может возглавить "Ньюкасл".

"Локомотив" не хочет продлевать контракт с Семиным на два месяца.

В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина.

Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил.

Игуаин рассказал, что едва не завершил карьеру после финала ЧМ-2014.

Орещук: "Дзюба назвал всех агентов злом, забыв, кто спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова".

​​​​​​​Доннарумма готов подписать новый контракт с "Миланом", но при одном условии.

​​​​​​​Лунин станет вторым голкипером "Реала".

В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки. С 18 мая можно будет работать в группах.

Антонио Кассано опубликовал символическую сборную из футболистов, с которыми он играл.

Вячеслав Караваев рассказал о несостоявшемся переходе в итальянский топ-клуб.

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