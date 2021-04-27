Главные новости дня: 26 апреля

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Главные новости дня: 26 апреляФото: Твиттер @OfficialSSLazio
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 26 апреля.

Определились все участники следующей Лиги Чемпионов от чемпионата Испании.

Фанаты "Ювентуса" в ярости из-за промаха Роналду в матче с "Фиорентиной".

"Тоттенхэм" выбирает между четырьмя тренерами.

"Шахтер" перехватил тренера у "Спартака".

В Италии придумали наказание для клубов за участие в Суперлиге.

"Реал" опасается мести УЕФА за участие в Суперлиге.

Появилась информация о зарплате Нагельсманна в "Баварии".

ПСЖ продлил контракт с Навасом.

УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича.

"Ювентус" близок к трансферу Кварацхелии за солидную сумму.

Моуринью хочет вернуться в "Интер".

"Лацио" разгромил "Милан".

Все результаты 32-го тура Ла Лиги, 33-го тура АПЛ и 33-го тура Серии А.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Фиаско "Атлетико", осечка "Реала" и триумф "Барселоны": все результаты 32-го тура Ла Лиги

Фиаско "Атлетико", осечка "Реала" и триумф "Барселоны": все результаты 32-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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