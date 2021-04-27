Главные новости дня: 26 апреля

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 26 апреля.

Определились все участники следующей Лиги Чемпионов от чемпионата Испании.

Фанаты "Ювентуса" в ярости из-за промаха Роналду в матче с "Фиорентиной".

"Тоттенхэм" выбирает между четырьмя тренерами.

"Шахтер" перехватил тренера у "Спартака".

В Италии придумали наказание для клубов за участие в Суперлиге.

"Реал" опасается мести УЕФА за участие в Суперлиге.

Появилась информация о зарплате Нагельсманна в "Баварии".

ПСЖ продлил контракт с Навасом.

УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича.

"Ювентус" близок к трансферу Кварацхелии за солидную сумму.

Моуринью хочет вернуться в "Интер".

"Лацио" разгромил "Милан".

Все результаты 32-го тура Ла Лиги, 33-го тура АПЛ и 33-го тура Серии А.