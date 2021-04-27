Главные новости дня: 26 апреля
Фото: Твиттер @OfficialSSLazio
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 26 апреля.
Определились все участники следующей Лиги Чемпионов от чемпионата Испании.
Фанаты "Ювентуса" в ярости из-за промаха Роналду в матче с "Фиорентиной".
"Тоттенхэм" выбирает между четырьмя тренерами.
"Шахтер" перехватил тренера у "Спартака".
В Италии придумали наказание для клубов за участие в Суперлиге.
"Реал" опасается мести УЕФА за участие в Суперлиге.
Появилась информация о зарплате Нагельсманна в "Баварии".
ПСЖ продлил контракт с Навасом.
УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича.
"Ювентус" близок к трансферу Кварацхелии за солидную сумму.
Моуринью хочет вернуться в "Интер".
"Лацио" разгромил "Милан".
Все результаты 32-го тура Ла Лиги, 33-го тура АПЛ и 33-го тура Серии А.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18