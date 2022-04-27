Главные новости дня: 26 апреля
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 26 апреля.
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Реал".
Главный тренер тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал ПСЖ свои требования по зарплате.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о досрочном завершении чемпионата страны.
Киевское "Динамо" в товарищеском матче победило дортмундскую "Боруссию".
Стало известно расписание матчей 1/2 финала Кубка России.
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, почему он принял решение покинуть "Пари Сен-Жермен" в 2013 году.
"Барселона" продлила контракт с ведущим защитником.
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе получил голоса во втором туре выборов президента Франции.
"Рома" снизила цену на нападающего Тэмми Абрахама, которым интересуется "Арсенал".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 26 апреля
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Рэшфорд недоволен своим положением в "Манчестер Юнайтед"
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"Рома" снизила цену на Абрахама
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За Мбаппе голосовали на выборах президента Франции
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"Реал" определился с будущим Модрича
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Агент Рассказова высказался о возможности перехода игрока в европейский клуб
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Анчелотти рассказал, почему ушел из ПСЖ в 2013 году
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ПСЖ может избавиться от 7-8 игроков
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Три топ-клуба поборются за Погба
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"Динамо" Киев обыграло дортмундскую "Боруссию"
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Пьянич может перейти в "Интер"
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Расписание полуфинальных матчей Кубка России
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"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Реала"
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На Украине приняли решение по чемпионату страны
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Федун отреагировал на слухи об уходе из "Спартака"
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Салах высказался о своих целях в "Ливерпуле"
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Иско может перейти в "Бетис"
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Конте готов возглавить ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18