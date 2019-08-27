Главные новости дня: 26 августа

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Главные новости дня: 26 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 26 августа.

"Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А. Видеообзор матча.

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном.

Пике провёл юбилейный матч за "Барселону".

"Локомотив" договорился о переходе игрока "Интера" Жоау Мариу.

Ибрагимович оформил третий дубль подряд в матчах МЛС.

Тухель надеется, что ПСЖ не продаст Неймара.

До конца недели ЦСКА рассчитывает усилиться двумя игроками.

Черчесов назвал причину не вызова лучшего бомбардира РПЛ в сборную России.

Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Transfermarkt.

Сын Месси порадовался голу в ворота "Барселоны".

Новым владельцем "Ниццы" стал богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф.

ЦСКА близок к приобретению игрока "Севильи".

"Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А

"Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 3 9
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3 7
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
4 Лестер Сити Лестер Сити 3 5
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 3 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 4
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 4
10 Борнмут Борнмут 3 4
11 Эвертон Эвертон 3 4
12 Челси Челси 3 4
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 4
14 Бернли Бернли 2 3
15 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
16 Норвич Сити Норвич Сити 3 3
17 Саутгемптон Саутгемптон 3 3
18 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 3 0
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