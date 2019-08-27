Главные новости дня: 26 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 26 августа.

"Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А. Видеообзор матча.

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном.

Пике провёл юбилейный матч за "Барселону".

"Локомотив" договорился о переходе игрока "Интера" Жоау Мариу.

Ибрагимович оформил третий дубль подряд в матчах МЛС.

Тухель надеется, что ПСЖ не продаст Неймара.

До конца недели ЦСКА рассчитывает усилиться двумя игроками.

Черчесов назвал причину не вызова лучшего бомбардира РПЛ в сборную России.

Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Transfermarkt.

Сын Месси порадовался голу в ворота "Барселоны".

Новым владельцем "Ниццы" стал богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф.

ЦСКА близок к приобретению игрока "Севильи".

"Краснодар" предложил Фернандешу контракт по схеме "1+1".

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