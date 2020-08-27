Главные новости дня: 26 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 26 августа.

"Зенит" проиграл "Динамо", однако остался лидером РПЛ.

"Спартак" победил "Ротор" в гостевом матче РПЛ.

"Ахмат" удержал победу над "Локомотивом", играя с 62-й минуты в меньшинстве.

"Краснодар" вырвал ничью у ЦСКА.

УЕФА огласил состав сборной Лиги Европы по итогам сезона-2019/2020.

"Челси" купил защитника "Лестера", оформив третий летний трансфер.

"Лестер" продлил контракт с Джейми Варди, который стал лучшим бомбардиром АПЛ.

ЦСКА хочет увеличить предложение по Карраскалю до 9 млн евро.

"Интер" может подписать чемпиона мира-2018.

"Манчестер Сити" определился с размером предложения по трансферу Лионеля Месси.

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