Главные новости дня: 26 августа

Теги лионель мессизенит санкт-петербургчелсиспартак москваджейми варди

Главные новости дня: 26 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 26 августа.

"Зенит" проиграл "Динамо", однако остался лидером РПЛ.

"Спартак" победил "Ротор" в гостевом матче РПЛ.

"Ахмат" удержал победу над "Локомотивом", играя с 62-й минуты в меньшинстве.

"Краснодар" вырвал ничью у ЦСКА.

УЕФА огласил состав сборной Лиги Европы по итогам сезона-2019/2020.

"Челси" купил защитника "Лестера", оформив третий летний трансфер.

"Лестер" продлил контракт с Джейми Варди, который стал лучшим бомбардиром АПЛ.

ЦСКА хочет увеличить предложение по Карраскалю до 9 млн евро.

"Интер" может подписать чемпиона мира-2018.

"Манчестер Сити" определился с размером предложения по трансферу Лионеля Месси.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аргентинские СМИ приводят слова Месси о его желании перейти в "Манчестер Сити"

Аргентинские СМИ приводят слова Месси о его желании перейти в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов