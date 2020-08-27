Главные новости дня: 26 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 26 августа.
"Зенит" проиграл "Динамо", однако остался лидером РПЛ.
"Спартак" победил "Ротор" в гостевом матче РПЛ.
"Ахмат" удержал победу над "Локомотивом", играя с 62-й минуты в меньшинстве.
"Краснодар" вырвал ничью у ЦСКА.
УЕФА огласил состав сборной Лиги Европы по итогам сезона-2019/2020.
"Челси" купил защитника "Лестера", оформив третий летний трансфер.
"Лестер" продлил контракт с Джейми Варди, который стал лучшим бомбардиром АПЛ.
ЦСКА хочет увеличить предложение по Карраскалю до 9 млн евро.
"Интер" может подписать чемпиона мира-2018.
"Манчестер Сити" определился с размером предложения по трансферу Лионеля Месси.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Манчестер Сити" определился с размером предложения по трансферу Месси
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"Зенит" проиграл "Динамо", однако остался лидером РПЛ
-
"Краснодар" вырвал ничью у ЦСКА, "Ростов" переиграл "Урал"
-
"Ахмат" удержал победу над "Локомотивом", играя с 62-й минуты в меньшинстве
-
"Спартак" победил "Ротор" в гостевом матче РПЛ
Лента новостей
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Главные новости дня: 26 августа
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Юрист Суареса: "Выбор Месси повлияет на решение Суареса"
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Экс-арбитр Федотов считает, что судья не должен был удалять игрока "Динамо" Скопинцева в матче с "Зенитом"
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Запись разговора Месси с семьей оказалась фейком
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Райола опроверг информацию, что Ибрагимович согласовал с "Миланом" новый контракт
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Газизов рассказал, когда ожидается дебют Кокорина за "Спартак"
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Аргентинские СМИ приводят слова Месси о его желании перейти в "Манчестер Сити"
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Семак остался недоволен судейством в матче с "Динамо"
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"Динамо" Брест пробилось в 3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов
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Соболев хочет обсудить с Черчесовым и Дзюбой свой невызов в сборную России
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"Зенит" теряет Дриусси
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"Манчестер Сити" определился с размером предложения по трансферу Месси
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ПСЖ определил главную трансферную цель на лето
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"Зенит" проиграл "Динамо", однако остался лидером РПЛ
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"Краснодар" вырвал ничью у ЦСКА, "Ростов" переиграл "Урал"
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2
Еще два клуба отказались от трансфера Месси
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Агент Сафонов иронично отреагировал на игру Гильерме в матче с "Ахматом"
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3
Месси будет тренироваться с "Барселоной" для избежания санкций от клуба
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1
Николич прокомментировал поражение от "Ахмата"
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"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Дином Хендерсоном
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18