Главные новости дня: 26 августа
Фото: твиттер "Сочи"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 26 августа.
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22.
Определились все участники группового этапа Лиги Европы.
Стали известны все участники групповой стадии Лиги конференций.
"Сочи" обыграл "Спартак" в матче РПЛ.
Гол Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА.
Жоржиньо - лучший игрок прошлого сезона по версии УЕФА.
Томас Тухель - лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА.
Австрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА.
"Рубин" не может зарегистрировать новичков.
ПСЖ согласился на финальное предложение "Реала" по Килиану Мбаппе.
Криштиану Роналду забрал свои вещи с базы "Ювентуса".
Харри Кейн требует от "Тоттенхэма" увеличения зарплаты.
"Фиорентина" ищет замену для Александра Кокорина.
Источник: "Милан" подписал Тьемуэ Бакайоко.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18