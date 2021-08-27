Главные новости дня: 26 августа

Фото: твиттер "Сочи"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 26 августа.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22.

Определились все участники группового этапа Лиги Европы.

Стали известны все участники групповой стадии Лиги конференций.

"Сочи" обыграл "Спартак" в матче РПЛ.

Гол Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА.

Жоржиньо - лучший игрок прошлого сезона по версии УЕФА.

Томас Тухель - лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА.

Австрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

"Рубин" не может зарегистрировать новичков.

ПСЖ согласился на финальное предложение "Реала" по Килиану Мбаппе.

Криштиану Роналду забрал свои вещи с базы "Ювентуса".

Харри Кейн требует от "Тоттенхэма" увеличения зарплаты.

"Фиорентина" ищет замену для Александра Кокорина.

Источник: "Милан" подписал Тьемуэ Бакайоко.

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