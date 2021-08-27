Главные новости дня: 26 августа

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Главные новости дня: 26 августаФото: твиттер "Сочи"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 26 августа.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22.

Определились все участники группового этапа Лиги Европы.

Стали известны все участники групповой стадии Лиги конференций.

"Сочи" обыграл "Спартак" в матче РПЛ.

Гол Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА.

Жоржиньо - лучший игрок прошлого сезона по версии УЕФА.

Томас Тухель - лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА.    

Австрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

"Рубин" не может зарегистрировать новичков.

ПСЖ согласился на финальное предложение "Реала" по Килиану Мбаппе.

Криштиану Роналду забрал свои вещи с базы "Ювентуса".

Харри Кейн требует от "Тоттенхэма" увеличения зарплаты.

"Фиорентина" ищет замену для Александра Кокорина.

Источник: "Милан" подписал Тьемуэ Бакайоко.

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Определились все участники группового этапа Лиги Европы (список корзин)

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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