Главные новости дня: 26 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 26 декабря.
"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер".
"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Брайтоном".
"Челси" проиграл "Саутгемптону", "Арсенал" не смог победить в дебютном матче Артеты.
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ.
РПЛ показала лучшие сейвы вратарей в первой части сезона.
Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром в 2019 году.
Правительство России потратит 3,5 миллиарда рублей на подготовку к Евро-2020.
"Ростов" готов расстаться с четырьмя футболистами.
СМИ узнали дату собрания по вопросу расширения РПЛ до 18 команд.
"Милан" в течение суток объявит о возвращении Златана Ибрагимовича.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 26 декабря
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|19
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|19
|29
|6
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|7
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|8
|Вулверхэмптон
|18
|27
|9
|Кристал Пэлас
|19
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|25
|11
|Арсенал Лондон
|19
|24
|12
|Бернли
|19
|24
|13
|Эвертон
|19
|22
|14
|Саутгемптон
|19
|21
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|19
|20
|16
|Борнмут
|19
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|19
|18
|Астон Вилла
|19
|18
|19
|Уотфорд
|19
|13
|20
|Норвич Сити
|19
|12