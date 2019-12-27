Главные новости дня: 26 декабря

Теги ливерпульчелсироберт левандовскиманчестер юнайтед

Главные новости дня: 26 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 26 декабря.

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер".

"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Брайтоном".

"Челси" проиграл "Саутгемптону", "Арсенал" не смог победить в дебютном матче Артеты.

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ.

РПЛ показала лучшие сейвы вратарей в первой части сезона.

Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром в 2019 году.

Правительство России потратит 3,5 миллиарда рублей на подготовку к Евро-2020.

"Ростов" готов расстаться с четырьмя футболистами.

СМИ узнали дату собрания по вопросу расширения РПЛ до 18 команд.

"Милан" в течение суток объявит о возвращении Златана Ибрагимовича.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер"

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 19 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 19 32
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 19 29
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 19 28
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 19 26
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 19 25
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 19 24
12 Бернли Бернли 19 24
13 Эвертон Эвертон 19 22
14 Саутгемптон Саутгемптон 19 21
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 19 20
16 Борнмут Борнмут 19 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 18 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 19 18
19 Уотфорд Уотфорд 19 13
20 Норвич Сити Норвич Сити 19 12
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