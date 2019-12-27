Главные новости дня: 26 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 26 декабря.

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер".

"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Брайтоном".

"Челси" проиграл "Саутгемптону", "Арсенал" не смог победить в дебютном матче Артеты.

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ.

РПЛ показала лучшие сейвы вратарей в первой части сезона.

Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром в 2019 году.

Правительство России потратит 3,5 миллиарда рублей на подготовку к Евро-2020.

"Ростов" готов расстаться с четырьмя футболистами.

СМИ узнали дату собрания по вопросу расширения РПЛ до 18 команд.

"Милан" в течение суток объявит о возвращении Златана Ибрагимовича.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru